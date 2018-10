publié le 02/10/2018 à 07:33

Il rêvait de chanter jusqu'à cent ans la vie, l'amour, la nostalgie, le temps qui passe. Charles Aznavour, le dernier des géants de la chanson française et son inlassable ambassadeur à travers le monde, est décédé lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans.



"Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil", se plaisait-il à nuancer auprès de l'AFP. Une façon espiègle de défier le poids des années pour celui dont le couronnement artistique est venu tardivement, à 36 ans, le 12 décembre 1960 à l'Alhambra.



Inépuisable, le chanteur aux plus de 70 ans de carrière avait repris la scène en septembre avec deux concerts au Japon. Et, apparu plein d'entrain dans les Grosses Têtes le 26 septembre dernier, il s'apprêtait à repartir en tournée française cet automne.



Ces derniers mois pourtant, il avait dû annuler quelques représentations. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche, après une chute. Des pépins qui le ramenaient à sa condition de mortel.

8h50 - Liza Minnelli, Céline Dion, Elton John... Charles Aznavour a chanté avec de grandes stars tout au long de ses 70 ans de carrière. Retour en vidéos sur ses plus grands duos.

8h31 - "Comme des millions de personnes, je garde en souvenir l'immense artiste même si la dimension personnelle compte beaucoup. Ils avaient avec Jacques Chirac une relation authentique. L'admiration et l'amitié d'un homme pour un autre homme", relate Claude Chirac au lendemain de la mort de Charles Aznavour.



08h26 - Au micro de RTL hier, François Hollande a estimé qu'il était "souhaitable" qu'un hommage national soit rendu à Charles Aznavour. "Si la famille le souhaite, j'imagine que le président de la République aura à cœur d'organiser cette cérémonie", a-t-il ajouté.



08h17 - La Tour Eiffel s'est parée d'or pour rendre hommage au "Grand Charles". Le célèbre monument s'est illuminé en même temps que des images de l'artiste étaient projetées sur un écran géant.

08h11 - D'origine arménienne, le chanteur a toujours gardé un attachement très fort envers son pays d'origine. Charles Aznavour et l'Arménie... Récit de cette histoire d'amour pudique et viscérale.



08h03 - Dans son édito, Alba Ventura a rendu hommage à Charles Aznavour et Antoine Sfeir. Selon lui, le chanteur et le spécialiste du monde arabe sont "deux formidables conteurs de la vie" et doivent "demeurer des guides".



7h51 - Pierre Perret a partagé de nombreux moments avec Charles Aznavour. Au micro de RTL, il se replonge aisément en 1966, où les deux chanteurs effectuaient une tournée. "Il m'a dit 'dès demain, c'est toi qui va nous trouver le restaurant où on va déjeuner ensemble tous les jours'. J'ai pris le Michelin et j'ai pris celui où il y avait le plus d'étoiles", se souvient-il. "Ça me fait rire, rien que d'y penser".



7h39 - La presse rend un hommage appuyé à Charles Aznavour ce matin. "Hier encore", "le Grand Charles", "Le dernier des géants"... Découvrez les Unes des médias français au lendemain de cette disparition.



7h30 - Bonjour et bienvenue pour vivre cette matinée si spéciale sur RTL et RTL.fr, au lendemain de la disparition de celui que l'on surnommait "le Grand Charles". Toute la matinée, les hommages se succèdent à notre antenne au micro de Yves Calvi, puis dans une formule revisitée de Laissez-vous tenter de 9h à 9h30.



