publié le 02/10/2018 à 11:12

C'est un père et un grand-père qui est aussi parti dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018. Charles Aznavour est décédé à 94 ans, quelques jours après son retour d'une tournée au Japon. Marié trois fois et père de six enfants, il laisse derrière lui un clan endeuillé, toujours soudé.



"La famille Aznavour, c'est très important et elle l'a soutenu jusqu'au bout", explique Vincent Perrot sur RTL. Mais qui sont donc les membres de ce clan ? Micha Aznavourian, son père, ancien baryton, et Knar Baghdassarian, sa mère, comédienne. Ils quittent l'Arménie pour la Grèce, afin de fuir le génocide. Aïda, la sœur aînée de Charles, chanteuse, naît en Grèce.

En 1946, l'interprète de La Bohème épouse Micheline Rugel Fromentin. Ensemble, ils ont Seda (1947) et Charles (1952) . Le couple se sépare et en secondes noces (1955), il épouse Evelyn Plessis. Patrick naît de cette union en 1956. Il décède à 25 ans d'une overdose. En janvier 1967, Charles Aznavour se marie à Las Vegas avec la Suédoise Ulla Thorsell. Katia (1969), Mischa (1971) et Nicolas (1977) sont les enfants du couple, qui durera jusqu'à la disparition du chanteur à l'âge de 94 ans. Katia accompagnait d'ailleurs son père en tournée, où elle était choriste depuis 1996. Ensemble, ils ont interprété Je voyage, lors des 80 ans de Charles Aznavour.

> Charles & Katia Aznavour - Je Voyage (lyrics included)