Charles Aznavour était inépuisable. Et sa carrière immense en atteste. En 70 ans de carrière, le chanteur décédé lundi 1er octobre à l’âge de 94 ans, a écrit ou coécrit plus de 1.300 chansons, enregistré pas moins de 1.400 titres et sorti 91 albums. Avec des tours de chants en français, anglais, arménien, allemand, russe, espagnol, italien ou encore en napolitain, l'artiste s’est produit dans 94 pays à travers le monde.



Et parmi eux, l’Arménie aura toujours une place à part. En 2006, celui qui avait été nommé ambassadeur permanent du pays de ses parents par l'Unesco reviendra y chanter devant 100.000 personnes, lors d'un concert en plein air dans la capitale, Erevan.

Au total, Charles Aznavour a vendu plus de 180 millions de disques. Une carrière hors-norme couronnée de 18 disques d’or en France, cinq au Canada, quatre au Royaume-Uni et deux aux Pays-Bas. Mais le chanteur de "La Bohème" a aussi été consacré au cinéma. En 1997, un César d’honneur récompensant l’ensemble de sa carrière est remis au comédien de “Tirez sur le pianiste", ou d’“un Taxi pour Tobrouk”.