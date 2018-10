publié le 02/10/2018 à 10:15

Au Japon, Charles Aznavour était reconnu comme une icône de la chanson hexagonale. Le chanteur français le plus célèbre à l'étranger revenait d'ailleurs d'une tournée dans les villes de Tokyo et Osaka le 17 et le 19 septembre dernier. Au même titre que les Français, les Japonais sont désormais en deuil.



Il y a une cinquantaine d’années, les chansons de Charles Aznavour étaient diffusées en boucle sur la radio nationale japonaise. Au pays du Soleil-Levant, il est considéré comme une légende vivante, le maître incontesté de la chanson française. Beaucoup ont salué son retour sur la scène japonaise et sa magnifique performance à Tokyo et à Osaka, malgré un long voyage. Il s’était produit dans la célèbre salle du NHK hall.

Un amour que Charles Aznavour leur rendait bien. En 2016, il avait même déclaré qu’il pourrait vivre au Japon. Lors de sa venue il y a deux ans, ses fans pensaient alors que c’était son dernier passage dans l’archipel. Cette année, il leur a fait ce dernier cadeau avec ses deux concerts qui resteront ses derniers.