Il était l'un des derniers géants de la chanson française. Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre. Ses attachés de presse ont annoncé la nouvelle ce lundi à la mi-journée. Selon nos informations, le chanteur est mort dans son sommeil à son domicile de Mouriès en Provence, un endroit qu'il chérissait.



Avec des chansons telles que Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà ou La Bohème, le chanteur français d'origine arménienne a traversé les époques. Au point de recevoir, en 2017, son étoile sur le "Walk of Fame" d'Hollywood (dans la catégorie "Live performance") après plus de soixante-dix ans de carrière et quarante ans de succès.

Le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute.

Les réactions se multiplient après le décès du chanteur

15h45 - Hier soir, quelques heures avant qu'il ne parte dans son sommeil, Charles Aznavour "était en pleine forme", raconte Michel Leeb. L'humoriste et chanteur, qui vit à quelques kilomètres de Mouriès, a rendu visite au chanteur et passé l'après-midi avec lui. Malgré sa douleur au bras consécutive à une fracture, "il était debout, plaisantant, ayant des projets en pagaille comme toujours, explique Michel Leeb. Il était droit, il marchait droit, il plaisantait. On a ri, beaucoup ri", raconte cet ami de Charles Aznavour, qui confie d'ailleurs l'avoir quitté hier "sur un éclat de rire". Il gardera comme dernier souvenir, "en gros plan, définitivement, un large rire de Charles".

15h32 - De La Bohème à Emmenez-moi, Charles Aznavour a marqué l'univers de la chanson en France, en Arménie et dans le monde entier. RTL vous propose d'écouter et réécouter sans modération ses plus grands titres.



15h22 - Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, se souvient l'avoir rencontré il y a un an, lorsque le chanteur a inauguré son étoile sur le Walk of fame de Hollywood Boulevard, à Los Angeles. "Il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui ont l'honneur d'avoir leur étoile sur le trottoir d'Hollywood boulevard. (…) Il m'avait raconté avec beaucoup d'émotion ses débuts ici, aux États-Unis", se souvient Philippe Corbé.



"En 1948 il était venu avec Edith Piaf, il ne parlait pas du tout anglais mais il connaissait déjà Cole Porter, Guershwin et puis il a découvert Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie et il est revenu une quinzaine d'années plus tard à partir de 1963. (…) Il a commencé à faire des concerts ici tous les trois quatre ans. C'était plein à chaque fois."



"Il reprenait ses titres en anglais et d'ailleurs ses titres sont devenus connus pour lui mais aussi pour les gens qui les interprétaient." C'est notamment le cas de Bin Crosby, qui avait interprété, entre autres artistes, la version anglaise d'Hier encore j'avais 20 ans, Yesterday when I was young.

15h10 - "Je crois que la France entière et le monde entier sont en deuil. Il mérite un enterrement national", réagit la chanteuse Mireille Mathieu, en pleurs, sur RTL.

15h05 - Charles Aznavour est décédé la nuit dernière dans son sommeil, dans sa maison de Provence. Il se définissait comme un amoureux de cette région qu'il avait découverte dans sa jeunesse et où il aimait passer beaucoup de son temps.



14h58 - Calogero rend hommage à Charles Aznavour sur RTL. "Pour moi c'est le chanteur intemporel qui a traversé toutes les décennies, qui a montré à quel point quand on tient tête, qu'on garde son style et qu'on reste qui on est au fond (...), qu'on a vraiment quelque chose à dire, avec cette voix qui ne ressemblait qu'à lui... Il a cassé tous les codes (...) il est arrivé avec une personnalité incroyable. Je suis extrêmement triste", réagit le chanteur. Celui-ci se remémore la chanson qui lui a fait découvrir Charles Aznavour,Comme ils disent. Un titre qu'il avait eu la chance d'interpréter avec lui en 2007.



14h49 - "Il m'avait emmenée en Arménie en 2006 pour que je connaisse son pays", se souvient Line Renaud. Car Charles Aznavour était aussi l'une des plus célèbres vedettes internationales originaires d'Arménie, le pays de ses parents, avec lequel il a entretenu des liens étroits tout au long de sa vie. "Après l´horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi Arménie", chantait-il dans Pour toi Arménie en 1989.





14h44 - Après l'annonce du décès de Charles Aznavour, Line Renaud réagit sur notre antenne. "Je viens de l'apprendre et je suis bouleversée, explique-t-elle au micro de RTL. "Parce que c'est drôle, on sait que l'âge est là, pourtant j'avais l'impression qu'il était encore là pour un bon moment", confie-t-elle.

