Sans Édith Piaf, Charles ne serait jamais devenu Aznavour

publié le 02/10/2018 à 09:00

Charles Aznavour aura réussi à placer sa timidité dans une soixantaine de films. C'est avec cette même pudeur qu'il racontait sa relation avec Édith Piaf. Encore parolier débutant à la fin des années 1940, il décide de devenir son "môme".



Sans sa rencontre avec Edith Piaf, Charles ne serait sans doute jamais devenu Aznavour. Premier face à face en 1946, sur un air de valse musette, dans un bal parisien où elle fait danser les musiciens.

Dans un studio, trois ans plus tard, Piaf s'adresse à lui : "Je pars en tournée dans trois jours, veux-tu venir ?" Il tente sa chance, et ils ne vont plus jamais se quitter. Édith Piaf prend alors Aznavour sous son aile, le pousse à faire une carrière solo et à travailler sa voix.

Elle n'aime pas son physique et surtout pas son nez écrasé. En tournée à New York, elle le conduit chez un chirurgien esthétique. La face d'Aznavour en sera définitivement changée.



Pendant huit ans, le chanteur loge chez la môme Piaf, dans un hôtel particulier de Boulogne-Billancourt. Secrétaire, parolier, musicien, mais jamais amant... Juste une amitié amoureuse. Elle le tutoyait, il la vouvoyait. Un duo de géants, réuni en 1997 par la magie de la technique, sur une chanson écrite pour elle, "Plus bleu que tes yeux".

> Charles Aznavour & Édith Piaf - Plus bleu que tes yeux (1997) HQ Date : 02/10/2018