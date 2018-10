publié le 02/10/2018 à 13:27

La disparition de Charles Aznavour fait la Une de tous les journaux ce mardi 2 octobre. Tous, sans exception. Même L'Équipe ! Comme il l'avait fait lors de la mort de Johnny, le quotidien sportif a ponctué tous ses titres ou presque, de références aux chansons de Charles Aznavour. La Une d'abord, et ce "Emmenez-nous" lancé aux joueurs de l'OL qui jouent ce soir en ligue des champions.



Et l'on continue à fredonner au fur et à mesure que l'on tourne les pages. "Ils ne verront pas les comédiens", écrit ainsi L'Équipe pour évoquer le huis-clos imposé ce soir à Lyon à cause de débordements en tribune lors des saisons précédentes. Des joueurs lyonnais "Déjà en haut de l'affiche" et puis aussi ce "Fort "Mou", formidable" pour l’entraîneur de Manchester United, José Mourinho.

"For me, Formidable"... C'est le titre qu'a choisi Le Figaro. Un Figaro paré de noir ce matin et cette photo, sublime, de Charles Aznavour sur scène, là où il voulait mourir, les yeux clos.

"La scène, écrit Bertrand de Saint-Vincent, était son berceau". "Pendant des années, rappelle-t-il, il chanta à vide, raillé pour son physique et sa voix".

C'est à Casablanca, alors colonie française qu'il reçoit pour la première fois l'ovation du public dans les années 50. Dans la foulée, il triomphe à l'Alhambra. La suite, on la connaît. Plus de 1.200 chansons interprétées sur toutes les scènes de la planète, mais jamais, jamais, il n'oubliera d'où il venait.



"C'est ainsi", conclut Bertrand de Saint-Vincent, "que le petit Charles devint un géant." "Le grand Charles", titre d'ailleurs L'Humanité. À la une de La Croix, Charles Aznavour nous regarde, droit dans les yeux, bienveillant. Très belle photo aussi, à la une de Libération. Sur ce cliché, en noir et blanc lui aussi, Aznavour semble surpris, étonné, un peu comme nous tous, hier, quand on a appris sa disparition. Car, hier encore, il semblait en pleine forme.

Hier encore, c'est le titre justement de la manchette de Libération.

Charles Aznavour - Muito bonita a capa do Libération. pic.twitter.com/TdDMbOyqem — Olivia Soares (@moliviasoares) October 2, 2018