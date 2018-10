Charles Aznavour est mort chez lui, dans son sommeil

publié le 01/10/2018 à 14:26

Charles Aznavour est parti cette nuit, dans son sommeil dans sa maison de Provence, selon les informations de RTL. Le chanteur et compositeur français est décédé à 94 ans dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, à son domicile dans le Sud de la France, comme l'ont communiqué ses attachés de presse à l'AFP.



Véritable ambassadeur de la culture française, le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été, en raison d'une fracture du bras après une chute. Il était annoncé à Bruxelles le 26 octobre et devait encore se produire en novembre et décembre à la Seine musicale, près de Paris, puis en mini-tournée en France.



Ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, avait dû annuler quelques concerts. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche, après une chute. Une accumulation de pépins physiques qui le ramenaient subitement à sa condition de mortel.

Le légendaire chanteur franco-arménien devrait être enterré à Montfort-L'Amaury dans le département des Yvelines.