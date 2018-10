Pour "Le Figaro", Charles Aznavour était "For me, formidable"

publié le 02/10/2018 à 00:30

C'est une légende qui s'est éteinte. Charles Aznavour est mort à 94 ans dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Toute la journée de lundi, les hommages se sont succédé pour rendre hommage à l'homme et à sa carrière hors-norme. Ce mardi, de nombreux journaux consacrent leur une à cette disparition.



Beaucoup ont choisi un portrait en noir et blanc de l'interprète de La Bohème. Des unes sobres où Charles Aznavour est sur scène, pose l'air rieur... "Hier encore" titre Libération qui cite l'une des chansons les plus célèbres de l'artiste, tout comme le quotidien belge Le Soir avec "Emmenez-moi au pays des merveilles".

L'Humanité salue "Le Grand Charles", quand l'Union Ardennais dit au revoir "au dernier des géants". Pour La Marseillaise, aucun doute, Charles Aznavour sera "En haute de l'affiche... Pour l'éternité".