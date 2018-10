publié le 02/10/2018 à 08:15

Le monde de la musique est en deuil. Charles Aznavour est décédé à 94 ans dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, à son domicile dans le Sud de la France, comme l'a communiqué son attachée de presse.



L’artiste a signé des duos emblématiques avec les plus grandes internationales. Le chanteur a commencé sa carrière en duo avec Pierre Roche. Il adorait partager le micro, c'était une de ses passions. Il aimait le music-hall américain et le duo est une tradition outre-Atlantique.

En 1993, l'artiste franco-arménien est le seul français au générique de l'album de duos de Frank Sinatra avec le titre You Make Me Feel So Young. Deux ans plus tard, Charles Aznavour se produisait sur la scène du Palais des Congrès à Paris. Mais il n'était pas seul : il partageait la scène avec la chanteuse américaine Liza Minnelli. Ensemble, ils avaient vécu un coup de foudre au milieu des années 60 avant de rester amis. Mais leurs duos étaient époustouflants.

D'Elton John à Bryan Ferry

Autre rencontre prestigieuse : Charles Aznavour a interprété Hier Encore en français, avec la star britannique Elton John. Mais cette figure de la chanson française adorait les grandes voix et les grandes interprètes. Il a notamment enregistré Toi et moi avec Céline Dion mais aussi Paris au mois d'août avec la plus populaire des chanteuses italiennes, Laura Pausini.



Charles Aznavour aura également fait chanter d'autres artistes en français comme Sting, mais aussi Placido Domingo, Paul Anka, ou encore Petula Clark et Compay Segundo. Enfin, sur la chanson She, devenue un standard et bande originale du film Coup de foudre à Nothing Hill, le chanteur français avait invité Bryan Ferry.