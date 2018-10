publié le 01/10/2018 à 17:55

Sa venue avait surpris tout le monde dans les studios RTL de Neuilly-sur-Seine. Charles Aznavour était l'invité mystère des Grosses Têtes mercredi 26 septembre 2018. L'artiste avait rendu visite à Laurent Ruquier et sa joyeuse bande de chroniqueurs pour évoquer bon nombre de sujets, parmi lesquels : la reprise de La Bohème signée, Kendji Girac.



Aimait-il son titre repris dans la bouche du jeune interprète de 22 ans ? "J'aime surtout quand c'est comme ça, c'est-à-dire quand ce n'est pas chanté comme moi, quand ça m'apporte quelque chose et il y en a beaucoup heureusement (de versions, ndlr)", confiait le chanteur avec humour et passion, dans l'émission.

Kendji Girac, très fan de ce monstre sacré de la chanson française, avait repris la chanson en 2014, dans le cadre de l'album Charles Aznavour, Sa jeunesse.

> Kendji Girac - LA BOHEME (AZNAVOUR, SA JEUNESSE)