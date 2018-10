publié le 02/10/2018 à 14:01

De notoriété publique, Charles Aznavour était très attentif à ses affaires, comptant lui-même les billets vendus pour ses spectacles et gérant très méticuleusement sa carrière. En 2012, le magazine Challenges avait évalué la fortune du chanteur, disparu le 1er octobre 2018, à 2,2 millions d'euros. Mais quand on y ajoute les biens immobiliers, on aboutit, selon un site suisse spécialisé, à 145 millions d'euros.



Il faut dire que Charles Aznavour a multiplié les acquisitions immobilières de grand standing. Tout d'abord, il a multiplié les maisons en Suisse, autour du Lac Léman. 35 ans qu'il résidait là-bas, ce qui lui a valu la réputation d'être un "exilé fiscal", un terme qu'il a toujours nié.

Hormis les résidences en Suisse, il a aussi acheté une propriété dans les Alpilles, à Mouriès où il s'est éteint. Là, ses voisins s'appellent Michel Drucker, Jean Réno, Jamel Debbouze, Omar Sy... On compte dans son patrimoine : 40.000 mètres carrés, une production d'huile d'olive maison, deux villas reliées par une piscine pour y héberger son fils cadet.

Charles Aznavour a aussi vendu plus de 100 millions de disques... Il a donc fait de l'optimisation fiscale en créant une société, Abricot SA, immatriculée au Luxembourg qui lui a permis de défiscaliser ses droits d'auteurs et ses dividendes. Sa présence en Suisse lui aurait aussi permis d'éviter de payer tous ses impôts en France. Et tout cela est parfaitement légal.



Mais, aujourd'hui, le droit luxembourgeois permet à ses héritiers (5 enfants et son épouse Ulla) de payer moins de frais de succession. Charles Aznavour avait réglé son héritage et disait encore récemment que ses enfants étaient finalement plus riches que lui.