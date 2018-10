publié le 01/10/2018 à 16:51

"C'était comme un père". Michel Leeb réagit sur RTL à la disparition de Charles Aznavour, qui s'est éteint dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans. L'humoriste de 71 ans, qui vivait à quelques kilomètres du chanteur, raconte le dernier après-midi de l'interprète de La Bohème, dans le Sud de la France.



"Il était en pleine forme, avec évidemment une douleur au bras puisqu'il était tombé cet été. Il s'était fracturé l'humérus. Mais sinon, il était debout, plaisantant, ayant des projets évidemment en pagaille, comme toujours. Je lui ai demandé : 'Comment va ta voix ?' Parce qu'il revenait du Japon - Il a chanté à Tokyo. 'Est-ce que t'as réussi à chanter ?' Il m'a répondu : 'Elle est enrouée, comme d'habitude, elle a toujours été mauvaise ma voix'. Et on a ri, beaucoup ri".

"On était dans son salon-bureau, détaille Michel Leeb. On était assis, ensuite on s'est levés, il m'a montré tous les films qu'il était en train de ranger puisqu'il avait une collection de films absolument vertigineuse". En début de soirée, les deux hommes se sont séparés "sur un éclat de rire". "Je suis monté dans la voiture, je lui ai dit deux-trois choses drôles et il était littéralement plié de rire. J'ai remonté ma vitre en disant : 'à très vite'. Il a levé la main".

C'est cette dernière image que Michel Leeb gardera : "Un large rire de Charles, en gros plan, dans ma mémoire définitivement".