Charles Aznavour était un poète, un conteur et un formidable écrivain. Sa plume a marqué bon nombre d'artistes. "Son écriture était extrêmement précise, sans mots inutiles et qui racontait des sentiments, c'était en quelque sorte comme des tableaux hypers réalistes, raconte MC Solaar au micro de RTL. Il jouait avec les mots, comme en témoigne la chanson 'For me formidable', on voit l'évolution du personnage, on dirait de la musique pour acteurs, on dirait du théâtre (...) Dès les premières phrases, on est enfermé dans un univers, dans le thème qu'il veut développer, ses chansons étaient extrêmement imagées", confie le parolier de 49 ans.



Charles Aznavour parlait sans cesse de la société française, tout le monde l'écoutait, il s'adressait à chacun d'entre nous. "Aznavour était écouté par des prisonniers, ses chansons leurs faisaient penser à leur quotidien", rappelle le rappeur. De très nombreux rappeurs ont rendu hommage, lundi 1er octobre 2018, à Charles Aznavour sur les réseaux sociaux. À commencer par Kery James, qui a posté un touchant message sur son compte Instagram. Le talentueux rappeur issu du 94 avait collaboré avec lui en mars 2008, sur le morceau À l'ombre du show business.

Cet éternel monstre sacré de la chanson française a marqué à jamais le monde de la musique mais a aussi beaucoup inspiré la scène urbaine. "Il se préoccupait des problèmes qui sont de notre temps. Il a beaucoup parlé de la banlieue et fréquenté quelques artistes issus de la musique urbaine (...) Il s'est battu à l'Académie Charles-Cros pour faire reconnaître que certaines chansons de rap étaient de la musique et puis il y est arrivé (...) Pour les rappeurs, c'est un boss, un patron", raconte MC Solaar.