publié le 02/10/2018 à 07:29

Charles Aznavour est décédé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, à l'âge de 94 ans. La Bohème, La Mamma ou encore Emmenez-moi résonnent dans toutes les têtes et auprès de toutes les générations. Sur sa carrière, il disait qu'elle était "inespérée" mais "exemplaire".



Mais le chanteur ne s'est pas seulement contenté de briller sur la scène musicale. Il fait ainsi parti de ces artistes qui ont soulevé de nombreux combats. Parmi eux, le sujet très douloureux du génocide arménien. "Charles Aznavour est l'un des Arméniens de la diaspora le plus connu au monde", écrivait Paris Match.

Charles Aznavour était aussi l'une des plus célèbres vedettes internationales originaires d'Arménie, le pays de ses parents, avec lequel il a entretenu des liens étroits tout au long de sa vie.

Ses parents, réfugiés arméniens

Charles Aznavour est né Shahnourh Varenagh Aznavourian, le 22 mai 1924, dans le VIème arrondissement de Paris. Ses parents sont deux réfugiés arméniens qui ont fui la Turquie. Après la Grèce, ils ont décidé de s'installer en France "pour rejoindre Missak, ancien cuisinier du tsar, le grand-père paternel de Charles, qui a ouvert à Paris un restaurant, Le Caucase, rue Champollion à deux pas de La Sorbonne, fréquenté par la diaspora arménienne", raconte Le Monde.



C'est en 1960, que Charles Aznavour va faire l'une des rencontres les plus importantes de sa carrière. Avec le compositeur américain, d'origine arménienne, Georges Garvarentz, il va nouer une relation fructueuse en collaborations. "Il enchaîne les tubes : Tu t’laisses aller (1960), Il faut savoir (1961), Les Comédiens (1962), La Mamma (1963), Et pourtant (1963), Que c’est triste Venise (1964), La Bohème (1965), et Désormais (1969)", liste le journal.

"Pour toi Arménie" : le cri du cœur

"Après l´horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi Arménie". Cet extrait de la chanson Pour toi Arménie de Charles Aznavour montre tout l'attachement du chanteur à son pays. En 1989, l'artiste écrit cette chanson alors que le pays vient de faire face à un tremblement de terre.



Environ 25.000 morts sont à déplorer. Il écrit cette chanson caritative, interprétée par 87 personnalités françaises, qui reste en tête du top 50 pendant dix semaines. L'argent récolté avait été reversé à des associations pour aider à la reconstruction. Charles Aznavour va aussi créer l'association Aznavour pour l'Arménie.

> Charles Aznavour - "Pour toi Arménie"

"Ils sont tombés" : pour la mémoire

Son amour pour l'Arménie ne le quittera jamais. En 1975, pour le 60ème anniversaire du génocide arménien, il écrit Ils sont tombés. Il s'agit là encore d'une collaboration entre Charles Aznavour et Georges Garvarentz.

> Charles Aznavour - "Ils sont tombés"

Peut-être que je pleurerai le jour où la Turquie nous donnera raison Charles Aznavour Partager la citation





Pour ses 80 ans, en 2004, il est nommé "héros national". En 2009, Charles Aznavour est nommé représentant de l'Arménie à l'ONU. Le 24 avril 2015 était la date du centenaire du génocide arménien. C'est avec pudeur qu'il l'évoquait. "Je n’aime pas parler du côté émotionnel. La larme à l’œil n’a jamais été mon truc. Ceux qui pleurnichent n’auront rien. Peut-être que je pleurerai le jour où la Turquie nous donnera raison", confiait-il à Paris Match.





Le chanteur était reconnaissant de "voir autant de représentants politiques et chefs d'États réunis" pour l'événement. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience et que cela va continuer. Le but n'est pas de parler uniquement du génocide arménien mais DES génocides. C’est important de commémorer pour ne pas sombrer dans l’oubli".