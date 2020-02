publié le 10/02/2020 à 08:32

La 92e cérémonie des Oscars s'est achevée avec le triomphe de Parasite de Bong Joon-ho, qui devient le premier film en langue non-anglaise de l'histoire à remporter l'Oscar du Meilleur film.

La soirée a démarré par le traditionnel tapis rouge devant le Dobly Theatre d'Hollywood. C'était une soirée très sobre et classique avec des smokings noirs. Il fallait se tourner vers Timothée Chalamet et Billy Porter, les deux acteurs les plus audacieux du moment sur ce sujet, pour trouver un peu d'originalité. Le premier incorporait des éléments de sportswear dans sa tenue quand Billy Porter misait lui sur le spectaculaire avec une robe couleur or. Les actrices et réalisatrices ont quant à elles fait crépiter les flashs des photographes avec de somptueuses robes longues, vertes, roses, blanches, sculpturales ou vaporeuses.

Que serait ensuite une cérémonie de remises de prix sans émotions ? Les Oscars 2020 n'ont pas fait exception à cette tradition, avec les larmes d'Elton John (Oscar de la Meilleure musique originale) et de Joaquin Phoenix en évoquant son frère River Phoenix [décédé à 23 ans d'une overdose]. Si vous dormiez dans cette nuit du 9 au 10 février 2020, la rédaction de RTL.fr vous résume les 7 moments les plus émouvants, engagés et les surprises de cette 92e cérémonie.

1. "Into The Unkown" dans toutes les langues

"Into the unknooooooooown !" C'était sans doute-là l'un des grands moments de la soirée des Oscars ce 10 février 2020 pour les fans des films d'animation Disney. En l'absence de sketches et d'un présentateur unique, les Oscars ont opté pour un spectacle musical. Le tube de La reine des neiges 2 (Frozen 2), Into the Unknown (Dans un autre monde) a été interprété par les deux voix officielles du film : l'Américaine Idina Menzel qui prête sa voix à Elsa depuis la tempête Libérée, délivrée et la Norvégienne Aurora et sa voix cristalline.

> Idina Menzel interprète "Into the unknown" (La Reine des Neiges 2) - Oscars 2020

Mais, cerise sur le gâteau, les deux chanteuses ont été rejointes par une dizaine d'autres artistes qui doublent la reine Elsa à travers le monde. La voix allemande, japonaise, polonaise, espagnole ou russe du blockbuster de Disney se sont partagé un couplet et un refrain. Pour les amoureux de la version française, Charlotte Hervieux, qui a remplacé Anaïs Delva dans ce second volet, n'était malheureusement pas présente sur scène.

2. Le show surprise d'Eminem, 18 ans après son Oscar

L'une des surprises les plus marquantes de cette 92e cérémonie. Eminem a surgi des profondeurs de la scène au beau milieu de la cérémonie pour interpréter son tube Lose Yourself. C'est pour cette chanson que le rappeur compte dans son palmarès personnel un Oscar pour la meilleure chanson, puisque Lose Yourself, extrait du film 8 Mile de Curtis Hanson avait été récompensé en 2002.

> Eminem déclenche une standing ovation avec "Lose Yourself" - Oscars 2020

Sa prestation et son arrivée ont surpris un grand nombre de spectateurs et internautes mais Eminem a reçu un accueil très chaleureux de la part des invités des Oscars (à l'exception notable de Martin Scorsese) avec une longue "standing ovation" à la fin de sa prestation. Sa présence était un secret total et les répétions dans le Dolby Theater étaient réalisées à huis-clos.

3. Le discours de Renée Zellweger

Après son Golden Globes et son BAFTA pour la Meilleure actrice dans Judy, Renée Zellweger peut ajouter à sa carrière l'Oscar de la Meilleure actrice. Dans ce film de Rupert Goold, elle incarne Judy Garland, actrice, danseuse et chanteuse américaine de légende.

> Renée Zellweger remporte l'Oscar de la Meilleure Actrice pour Judy - Oscars 2020

C'est d'ailleurs à cette icône que Renée Zellweger a décerné son Oscar. "Judy Garland n'a pas reçu les honneurs qu'elle méritait en son temps. Mme Garland, vous êtes certainement parmi les héroïnes qui nous unissent et nous définissent, et (cette récompense) est sans aucun doute pour vous", a-t-elle déclaré sous les applaudissements de la salle. C'est le deuxième Oscar qu'elle remporte, après celui pour le Meilleure actrice dans un second rôle en 2004 pour Retour à Cold Mountain.

4. Les hommages de Billie Eilish

Grand gagnante des Grammy Awards 2020 , la chanteuse aux mèches vertes a interprété Yesterday des Beatles pour le traditionnel hommage des Oscars aux disparus et disparues de l'année. Un moment très fort en émotion, qui s'est ouvert avec une photo de Kobe Bryant, la star de la NBA décédée brutalement dans un accident hélicoptère le 26 janvier dernier, avec sa fille Gianna. Lorsque sa photo est arrivée sur l'écran, la foule a applaudi.

> Billie Eilish interprète "Yesterday" en hommage aux disparus du cinéma - Oscars 2020

L'Académie des Oscars a aussi salué la mémoire d'Agnès Varda, décédée le 29 mars 2019. En 2017, elle avait reçu l'Oscar d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, et Anna Karina, icône de la Nouvelle Vague, disparue le 14 décembre dernier. La séquence hommage s'est terminée avec le visage de Kirk Douglas, décédé à 103 ans le 5 février 2020.

5. Les larmes d'Elton John

Récompensé par le Golden Globes 2020 de la Meilleure chanson originale pour (I'm Gonna) Love Me Again de Rocketman, Elton John et Bernie Taupin remportent aussi l'Oscar de la Meilleure chanson originale. Elton John est monté sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles très très ému, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer devant l'assistance. C'est Bernie Tapuin qui a démarré le discours de remerciement.

> Elton John couronné par l'Oscar de la Meilleure Chanson Originale (RocketMan) - Oscars 2020

"Cela justifie 53 ans de carrière et d'abnégation", déclare-t-il dans un sourire, soulignant une nouvelle fois les cinq décennies de collaboration et d'amitié entre les deux hommes. "Cet Oscar est pour Bernie, sans lui je ne serai personne. Il a démarré ce voyage et 53 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble (...) Je suis si heureux pour Bernie, je l'aime tellement", a ensuite expliqué la star britannique dans la salle de presse des Oscars.

6. Les remerciements de Bong Joon Ho

Avec ses quatre statuettes, dont celles du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, Parasite est le grand gagnant de cette 92e cérémonie. Comme pour le Festival de Cannes 2019, les BAFTA et les Golden Globes 2020, le réalisateur Bong Joon Ho a prononcé un discours de remerciement émouvant et amusant. "Après les prix de Meilleur film étranger et de Meilleur scénario original, je pensais que c'était fini et que j'allais pouvoir me relaxer", explique-t-il sous les rires de la foule. Bong Joon Ho a ensuite rendu hommage au travail de Martin Scorsese qui a eu droit à une longue standing-ovation.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Bong Joon Ho a ensuite terminé son discours en anglais, en demandant à l'Académie de couper son prix en 5 pour le partager avec les autres réalisateurs qui étaient nommés : Martin Scorcese, Todd Phillips, Sam Mendes et Quentin Tarantino. Enfin, "je vais boire jusqu'à demain matin", a confié Bong Joon Ho en brandissant son Oscar.

7. L'hommage de Joaquin Phoenix à son frère River

Récompensé pour son rôle dans Joker, l'acteur s'est de nouveau transformé en activiste une fois sur scène. Joaquin Phoenix a utilisé son temps de parole pour faire un discours au profit des "sans voix" et pour la cause animale. "Nous avons peur du changement dans notre quotidien. Nous pensons que le changement rime avec sacrifice. Mais les humains sont très inventifs. Il faut faire usage d'amour et de compassion pour créer des systèmes qui bénéficient à tous", a entre-autres expliqué l'acteur, qui avait critiqué le racisme systémique de la société lors des BATFA 2020.

> Joaquin Phoenix remporte l'Oscar du Meilleur Acteur pour Joker - Oscars 2020

Il a terminé son discours, en retenant difficilement ses larmes en parlant de son frère River Phoenix, mort d'une overdose à 23 ans : "Quand il avait 17 ans, mon frère [River Phoenix, nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le drame musical À bout de course] a écrit ces paroles de chanson : "Cours après l'amour et la paix suivra. Merci".