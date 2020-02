Oscars 2020 : découvrez le palmarès complet, catégorie par catégorie

publié le 10/02/2020 à 05:36

Les Oscars ont été remis dans la nuit du 9 au 10 février 2020. Cette 92e cérémonie a débuté à Hollywood avec, en ouverture, un numéro excentrique de Janelle Monáe, chanteuse, activiste et actrice pansexuelle et noire accompagnée de danseurs grimés en Jokers et une chanson tirée du film Un ami extraordinaire.

L'Académie des arts et sciences du cinéma remettait au total 24 statuettes dorées au cours de cette cérémonie. 1917, le film de guerre du Britannique Sam Mendes, et Parasite, comédie noire du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho et Palme d'or à Cannes l'an passé, faisaient figure de grands favoris.

Le palmarès a suivi les pronostics des critiques sans offrir de grandes surprises. Joaquin Phoenix par exemple a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film Joker et Renée Zellweger celui de la meilleure actrice pour le biopic Judy. Parasite et 1917 ont collectionné les récompenses sans pour autant écraser la concurrence en battant un quelconque record. Parasite est le premier long-métrage de l'histoire des Oscars à remporter le prix du meilleur film alors qu'il n'est pas en langue anglaise. Avec quatre statuettes dont les plus prestigieuse, le film de Bong Joon-ho était le grand gagnant de la soirée.

Et les nommés sont...

Meilleur film :

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

> Parasite

Meilleur réalisateur :

The Irishman (Martin Scorcese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Once Upon A Time... in Hollywood (Quentin Tarantino)

> Parasite (Bong Joon ho)

Meilleure actrice dans un rôle principal :

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du Dr March)

Charlize Theron (Scandale)

> Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur dans un rôle principal :

Antonio Banderas (Pain & Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time... in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

> Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleur second rôle féminin :

Kathy Bates (Richard Jewell)

> Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Les Filles du Dr March)

Margot Robbie (Scandale)

Meilleur second rôle masculin :

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les deux papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

> Brad Pitt (Once Upon A Time... in Hollywood)

Meilleure musique de film :

> Joker

Les Filles du Dr March

Marriage Story

1917

Star Wars 9

Meilleure chanson originale :

I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4) de Randy Newman

> (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman) de Elton John & Bernie Taupin

I'm Standing With You (Breakthrough) de Diane Warren

Into the Unknown (Frozen 2) de Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

Stand Up (Harriet) de Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Meilleur film étranger :

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macedoine)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Espagne)

> Parasite (Corée du Sud)

Meilleur court métrage documentaire :

In the Absence

> Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Meilleur scénario original :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

> Parasite

Meilleure adaptation :

The Irishman

> Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Dr March

Les Deux Papes

Meilleur documentaire :

> American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleur court-métrage :

Brotherhood

Nefta Football Club

> The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Meilleur Film d'animation

Dragons : Le Monde caché

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

> Toy Story 4



Meilleur court métrage d'animation :

Dcera

> Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Les Oscars techniques

Meilleurs décors :

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

> Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite



Meilleure photographie :

> 1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time... in Hollywood (Robert Richardson)



Meilleurs costumes :

The Irishman

Jojo Rabit

Joker

> Les Filles du Dr March

Once Upon A Time... in Hollywood



Meilleure son (montage) :

> Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon A Time... in Hollywood

Star Wars 9



Meilleur son (mixage) :

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

> 1917

Once Upon a Time... in Hollywood



Meilleurs effets spéciaux :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

> 1917

Star Wars 9



Meilleur maquillage et coiffure :

> Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917



Meilleur montage :

> Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite