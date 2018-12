publié le 03/12/2018 à 10:44

Ils ont fait sensation sur scène lors de leur venue. Pour sa renaissance le festival, a su allier la découverte de nouveaux réalisateurs venus du monde entier mais aussi et surtout des légendes d'Hollywood : Martin Scorsese et Robert De Niro - 76 et 75 ans - 45 années de cinéma et neuf films ensemble dont le dernier, The Irishman est tout juste terminé. Les voir réunis sur scène était à la fois jouissif et émouvant.



Robert de Niro a laissé échapper une petite larme, ce qui lui arrive peu. "J'étais déjà très émotif en étant jeune et je dirais qu'en prenant de l'âge on devient plus sentimentale par rapport aux choses. On sait vers quoi on va et on se dit que ça pourrait être bien la dernière fois", a confié la star au micro de RTL.



De Mean Streets à Casino en passant par Raging Bull, Les affranchis ou New York New York, le duo a enchanté le public et tout gagné, des Oscars aux César, des festivals de Cannes, Venise ou Berlin. On dit que Scorsese a su façonner le diamant brut qu'était De Niro. "Je viens de travailler avec lui sur le film The Irishman et je pense vraiment que ce sera un des sommets de sa carrière. Mais c'est vrai que ce mec a connu plus de sommets que les montagnes de l'Atlas.(...) Il amène le public au-delà de tout cela et lui fait ressentir de l'empathie pour des rôles affreusement antipathiques. Il nous fait voir l'humanité sous le monstre.(...) Notre manière de travailler est une sorte de science", estime le réalisateur de 76 ans.



On parle de ce fameux The Irishman dont le budget à 100 millions de dollars avait fait renoncer tous les studios, avant que Netflix ne dise banco. Résultat : 150 millions de facture au final pour une fresque racontant les liens d'un syndicaliste avec la Mafia à New York sur plusieurs décennies. De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et d'autres sont au casting pour un film dont on ne sait pas encore si on le verra au cinéma ou la télévision.



Pour Martin Scorsese, il s'agit de survie : Netflix permet aujourd'hui la conservation d'un certain cinéma d'auteur. "Les temps ont changé, plein de films ont besoin d'aide. Toute une nouvelle génération très excitante de cinéastes du monde entier demande et mérite notre soutien", a expliqué le metteur en scène.