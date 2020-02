publié le 10/02/2020 à 06:00

"S'il vous plaît, arrêtez." C'est ainsi que Joaquin Phoenix a rapidement mis fin aux applaudissements du public des Oscars réunis au Dolby Theater d'Hollywood ce 10 février 2020. Mal à l'aise face aux louanges, l'acteur a utilisé son temps de parole pour faire un discours au profit des "sans voix". Lors de la cérémonie des Bafta, l'acteur récompensé pour son rôle dans Joker avait critiqué le racisme systémique de la société. Aux Etats-Unis, il a utilisé son discours pour défendre la cause animale tout particulièrement.

"Je pense que nous sommes de plus en plus déconnectés de la nature. Nous avons l'impression d'être au centre de l'univers, commence-t-il. (...) Nous considérons que nous avons le droit l'inséminer artificiellement une vache et de la séparer de son veau malgré ses pleurs pour lui voler son lait et le verser dans nos céréales le matin... Nous avons peur du changement dans notre quotidien. Nous pensons que le changement rime avec sacrifice. Mais les humains sont très inventifs. Il faut faire usage d'amour et de compassion pour créer des systèmes qui bénéficient à tous".

Et Joaquin Phoenix de rappeler : "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle... mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. (...) Quand il avait 17 ans, mon frère [River Phoenix, nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le drame musical À bout de course et mort à 23 ans d'une overdose] a écrit ces paroles de chanson : "Cours après l'amour et la paix suivra. Merci", a-t-il conclu, visiblement bouleversé.