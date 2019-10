VIDÉO - "La Reine des Neiges 2" : "Into The Unknown", la nouvelle chanson d'Elsa

publié le 01/10/2019 à 11:52

La Reine des Neiges 2 vous donnera envie de chanter. Après la diffusion d'une bande-annonce truffée d'indices sur l'intrigue, c'est au tour de l'une des nouvelles chansons de s'offrir un clip.

Into The Unknown (Dans L'Inconnu) est interprétée par Idina Menzel (Elsa) en duo avec la chanteuse Norvégienne Aurora. Au total, 7 nouvelles chansons rythmeront La Reine des Neiges 2, en salles le 20 novembre 2019. Into The Unknown vous plonge instantanément dans la beauté de ce nouvel univers que vont découvrir les protagonistes, la Forêt Enchantée où vit le peuple nomade des Northuldra. C'est là qu'Elsa et Anna découvriront le passé de leur mère, la reine Iduna et les origines des pouvoirs de la reine des neiges.

Le média américain EW a profité de la sortie du "clip" d'Into The Unknown pour dévoiler le reste de la bande-originale du film. Ainsi, All is Found sera interprétée par Evan Rachel Wood (la reine Iduna), Some Things Never Change par Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) et Jonathan Groff (Kristoff). Olaff aura droit à un solo avec When I Am Older (Olaf), tandis que Reindeer(s) are Better than People (Cont.) et Lost in the Woods seront centrées sur Kristoff. Show Yourself est un duo entre Elsa et sa mère Iduna, tandis que The Next Right Thing est le solo d'Elsa. Trois chansons seront diffusées pendant le générique final : Into the Unknown par Panic! At The Disco, All is Found par Kacey Musgraves et Lost in the Woods de Weezer.