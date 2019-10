publié le 17/10/2019 à 14:53

C'est une critique de taille de la part d'Elton John. L'artiste aux nombreuses récompenses qui a signé les chansons du Roi Lion de 1994, dont Can You Feel The Love Tonight, étrille le remake réalisé par Jon Favreau (Iron Man, The Mandalorian)



Dans un entretien pour GQ UK, Elton John confie ainsi "La nouvelle version du Roi Lion a été une immense déception pour moi, parce que je pense qu'ils ont gâché la musique". Une critique vive et sans pincettes, qu'il poursuit : "La musique faisait partie intégrante de l'original et celle du film actuel n'a pas le même impact. La magie et la joie ont été perdues".

Le film Le Roi Lion possède les mêmes chansons du dessin animé comme The Circle of Life et Hakuna Matara, avec de nouveaux titres dont Spirit interprété par Beyoncé, qui double la lionne Nala et Never Too Late d'Elton John. La pop star n'a pour autant pas apprécié de retravailler pour la Terre des Lions. "J'aurais aimé faire plus partie de l'aventure, mais la vision créative du film et la musique étaient différentes cette fois-ci et je n'ai pas été vraiment accueilli avec le même niveau de respect [qu'en 1994]. Cela me rend extrêmement triste", conclut la star.

> Elton John - Never Too Late (From "The Lion King"/Audio Only)