Grosse surprise pour Joaquin Phoenix. L'acteur a été sacré meilleur acteur dans un film dramatique lors de la cérémonie des Golden Globes pour le rôle principal dans Joker, de Todd Phillips. Joaquin Phoenix a été préféré à celui qui apparaissait comme favori, l'acteur Adam Driver pour son rôle de père en plein divorce dans Marriage Story.



La star a délivré un discours engagé, mais censuré. Toutes ses phrases n'ont pas pu être retransmises telles quelles à la télévision, comme l'ont remarqué les spectateurs et les spectatrices sur Twitter.

En effet, le discours de Joaquin Phoenix pour le climat et la cause animale a été censuré à maintes reprises par des silences, parce qu'il jurait. Et cela, dès le début de son discours en déclarant : "Il n'y a pas de put**n de meilleur acteur".

Difficile donc pour les spectateurs et les spectatrices américaines de suivre donc la pensée de l'interprète du Joker, qui a aussi critiqué l'hypocrisie d'Hollywood sur son combat pour l'environnement. "C'est vraiment bien que plein de gens viennent et envoient tous leurs soutiens, mais nous devons faire plus que cela, non ? (...) C'est formidable de voter, mais parfois nous devons prendre nos responsabilités et faire des sacrifices et des changements dans nos vies.



Les internautes indignés

Sur Twitter, les internautes se sont rapidement emportés contre la chaîne NBC qui diffusait la cérémonie en directe aux États-Unis. Le discours n'est d'ailleurs pas disponible sur le site officiel de la cérémonie, contrairement à ceux des autres vainqueurs de la soirée.

Certains et certaines ont même écrit que Joaquin Phoenix remporte le Golden Globe du discours le plus "bipé". En plus de ses insultes, ce sont ses paroles sur le changement climatique et les conservateurs qui ont été censurés, car les phrases contenaient des "fuc*".

