publié le 06/01/2020 à 05:19

Les Golden Globes inaugurent, comme chaque année, la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood et cette liste préfigure souvent des résultats de l'autre grand moment pour Hollywood : les Oscars.

Présentée par l'acteur et humoriste Ricky Gervais pour la cinquième fois, cette 77e cérémonie des Golden Globes a donc dévoilé la liste des films, séries, acteurs et actrices les plus marquants et remarquables de l'année. Qui dit soirée glamour dit aussi tapis rouge, avec une pluie de stars de Nicole Kidman à Charlize Theron.

Parmi les grands gagnants de ces Golden Globes 2020, la série dramatique Succession (2 prix) diffusée sur HBO-OCS, Once Upon A Time... In Hollywood de Quentin Tarantino (3 prix) sans oublier Olivia Colman (The Crown) et Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui avaient été récompensées aux Emmy Awards pour leurs prestations.

Cinéma

Meilleur film dramatique :

The Irishman

Marriage Story

> 1917

Joker

The Two Popes

Meilleure comédie ou film musical :

> Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name



Meilleur acteur dans un drame :

Christian Bale (Ford v Ferrari)

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Adam Driver (Marriage Story)

> Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Meilleure actrice dans un drame :

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

> Renee Zellweger (Judy)

Meilleure acteur dans une comédie ou un film musical :

Daniel Craig (Knives Out)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

> Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)



Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical :

> Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Knives Out)

Cate Blanchett (Where’d You Go, Bernadette)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (Late Night)



Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

> Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood)

Meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

> Laura Dern (Marriage Story)

Jennifer Lopez (Hustlers)

Margot Robbie (Bombshell)

Meilleur scénario

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

> Once Upon A Time... In Hollywood

The Irishman

Meilleur film animé :

La Reine des neiges 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

> Monsieur Link

Toy Story 4

Le Roi Lion

Meilleur film étranger :

The Farewell (Lulu Wang)

Les Misérables (Ladj Ly)

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

> Parasite (Joon-ho Bong)

Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

Meilleure bande originale :

Motherless Brooklyn

Little Women

> Joker

1917

Marriage Story

Meilleure chanson originale :

Beautiful Ghosts (Cats)

> (I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Frozen II)

Spirit (The Lion King)

Stand Up (Harriet)

Meilleur réalisateur :

> Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once upon a time in Hollywood...)

Todd Phillips (Joker)

Bong Joon Ho (Parasite)

Télévision

Meilleure série comique ou musicale :

Barry

> Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician



Meilleure série dramatique :

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

> Succession



Meilleur acteur dans une série dramatique :

> Brian Cox (Succession)

Kit Harington (Game of Thrones)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)



Meilleure actrice dans une série dramatique :

Jennifer Aniston (The Morning Show)

> Olivia Colman (The Crown)

Jodi Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (The Morning Show)



Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living With Yourself)

> Ramy Youssef (Ramy)



Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

> Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Mini-série

Meilleure mini-série :

Catch 22

> Chernobyl

Fosse Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable



Meilleur acteur dans une mini-série :

Christopher Abbott (Catch-22)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

> Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)



Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, série ou téléfilm :

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Helen Mirren (Catherine the Great)

Merritt Wever (Unbelievable)

> Michelle Williams (Fosse/Verdon)



Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, mini-série ou téléfilm :

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

> Stellan Skarsgård (Chernobyl)

Henry Winkler (Barry)



Meilleure actrice dans une mini série ou un téléfilm :

> Patricia Arquette (The Act)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Emily Watson (Chernobyl)