Oscars 2020 : Elton John, Chrissy Metz, Idina Menzel... Les performances attendues

publié le 24/01/2020 à 11:30

Les Oscars 2020 se rapprochent. Le 9 février prochain, la cérémonie récompensera les meilleurs films, séries, acteurs et actrices de l’année 2019, lors d'une soirée regardée par le monde entier.

Une semaine après avoir dévoilé les nominations de cette 92e cérémonie, l'Académie des Oscars a révélé quels artistes sont attendus pour des performances sur la scène du Dolby Theatre à Los Angeles. Ce sont les chanteurs et les chanteuses nommés dans la catégorie de la Meilleure chanson originale.

Ainsi, la 92e cérémonie des Oscars sera rythmée par les concerts de Randy Newman qui interprétera I Can’t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4 et Elton John pour (I’m Gonna) Love Me Again de Rocketman, déjà récompensée par le Golden Globe de la Meilleure chanson originale. Ce sera ensuite au tour de Chrissy Metz (This Is Us) pour I’m Standing With You de Breakthrough, Idina Menzel et Aurora pour Into the Unknown de La Reine des Neiges 2 et enfin Cynthia Erivo avec Stand Up du film Harriet.

> Randy Newman - I Can't Let You Throw Yourself Away (From "Toy Story 4") Date : 24/01/2020