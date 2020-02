Oscars 2020 : les 36 plus beaux looks sur le tapis rouge

publié le 10/02/2020 à 03:27

C'était une soirée très sobre et classique sur le tapis rouge des Oscars. C'est sous la pluie et la grisaille que les stars ont convergé à Hollywood pour la 92e édition des Oscars dans la nuit du 9 au 10 février 2020.

Pour ce qui était de la mode, la vaste majorité des hommes invités, acteurs et réalisateurs, ont opté par le très classique smoking noir. Il fallait se tourner vers Timothée Chalamet et Billy Porter, les deux acteurs les plus audacieux du moment sur ce sujet, pour trouver un peu d'originalité. Le premier incorporait des éléments de sportswear dans sa tenue quand Billy Porter misait lui sur le spectaculaire avec une robe couleur or.

Les actrices et réalisatrices ont quant à elles fait crépiter les flashs des photographes avec de somptueuses robes longues, vertes, roses, blanches, sculpturales ou vaporeuses. Beaucoup de stars ont abandonné les mannequins, conjoints ou petits amis pour finalement venir accompagner de leurs mères cette année.

Où sont les femmes ?

La sélection des Oscars 2020 a été critiquée, une année de plus, pour avoir négligé la diversité culturelle et ethnique, un reproche récurrent. Hormis la Britannique Cynthia Erivo (Harriet), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs. L'Académie des Oscars a toutefois mis en avant le fait que les femmes n'ont jamais été aussi présentes dans les nominations : 65 sur 209 candidats au total.

Peut-être pour faire oublier la polémique, la soirée des Oscars, produite par deux femmes, a choisi un grand nombre de vedettes internationales d'origines diverses afin de remettre les prix, parmi lesquelles l'Espagnole Penelope Cruz, la Mexicaine Salma Hayek et l'Israélienne Gal Gadot.