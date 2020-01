publié le 06/01/2020 à 08:44

Vous dormiez pendant la cérémonie ? Vous avez envie de découvrir les meilleurs moments de la soirée ? Ne cherchez plus, RTL.fr vous a concocté le best-of des Golden Globes 2020. Paillettes, émotion et standing ovation vous attendent.

Présentés par l'humoriste Ricky Gervais, les Golden Globes 2020 ont récompensé les meilleurs films, séries, acteurs et actrices de l'année passée. Parmi les grands gagnants de cette 77e cérémonie : 1917 de Sam Mendes (Meilleur film, Meilleur réalisateur), Once Upon A Time... In Hollywood (Meilleur scénario, Meilleur acteur dans un second rôle) et Joker (Meilleur acteur et meilleure bande originale). Côté séries, c'est un nouveau triomphe pour The Crown (Meilleure actrice) et Fleabag (Meilleure série comique, Meilleure actrice dans une série comique).

Les Golden Globes 2020 ont aussi été marqués par des discours engagés et émouvants. La palme revient cette année à Michelle Williams (Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série) pour ses paroles en faveur du droit à l'avortement.

1. Le puissant discours de Michelle Williams

Dans une Amérique divisée plus que jamais sur le droit à l'avortement, Michelle Williams n'a pas eu peur d'en parler à la télévision. "J'ai pu diriger ma propre carrière et je n'aurai pas été en mesure de le faire sans employer le droit d'une femme à choisir [l'avortement], sans exercer ce droit des femmes à choisir, de choisir à quel moment j'aurai mes enfants, avec qui avoir mes enfants. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir été soutenue ", explique-t-elle dans son discours de remerciements pour son Golden Globes de Meilleure actrice dans un second rôle pour Fosse/Verdon.

"Les hommes ont voté selon leurs intérêts pendant des années. Mais n'oublions pas que nous, les femmes, sommes le groupe d'électrices le plus important de ce monde. Faisons-le ressembler davantage à nous"



Le discours passionné de Michelle Williams 🙏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/4tgO3riLra — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) January 6, 2020

"Mesdames, lorsque nous allons devoir voter en 2020, il faut le faire selon nos intérêts, parce que les hommes ont voté selon leurs intérêts pendant des années. Mais n'oublions pas que nous, les femmes, sommes le groupe d'électrices le plus important de ce monde. Faisons-le ressembler davantage à nous", conclut l'actrice sous une standing ovation et les larmes de nombreuses actrices présentes dans la salle.

2. Les larmes de Tom Hanks qui font pleurer Hollywood

Sur la scène des Golden Globes 2020, l'acteur a été submergé par l'émotion en recevant le prix Cecil B. DeMille Award, qui a récompensé l'ensemble de sa carrière. "Un homme est béni quand il a une famille comme celle-ci devant lui et une femme fantastique à tous les égards, qui m'a appris ce qu'est l'amour et 5 enfants qui sont plus sages que leur papa", démarre Tom Hanks.

> Tom Hanks reçoit le prix Cecil B. DeMille - Golden Globes 2020

Il a ensuite remercié sa famille pour avoir toléré pendant "des mois et des mois" ses absences pour ses tournages. "Je ne peux vous dire à quel point ce que votre amour représente pour moi", redoublant les larmes du public (et probablement des téléspectatrices et des téléspectateurs).

3. Le discours anti-Trump de Patricia Arquette

Patricia Arquette a reçu le prix de la Meilleure actrice dans une mini-série pour The Act. Elle a attaqué Donald Trump et sa politique : "Nous verrons un pays au bord de la guerre. Aux États-Unis, un président a tweeté une menace de 52 bombes contre des sites culturels", avant de poursuivre "Des jeunes risquent leurs vies à travers le monde. Des gens ignorent si des bombes tomberont sur la tête de leurs enfants. Et le continent australien est en feu".

> Patricia Arquette - Meilleure actrice dans un second rôle (Série) - Golden Globes 2020

"Alors, comme j'aime mes enfants plus que tout, je vous supplie de leur offrir un monde meilleur. Pour nos enfants et leurs enfants, nous devons voter en 2020 [pour la présidentielle américaine], nous devons obtenir, supplier et plaider pour que tous ceux que nous connaissons votent en 2020".

4. La standing ovation pour Elton John et Bernie Taupin

C'est un duo emblématique dans l'histoire de la musique qui est monté sur scène. Elton John et son parolier Bernie Taupin, 52 ans de "mariage" récompensés par le Golden Globes de la Meilleure Chanson Originale avec (I’m Gonna) Love Me Again dans Rocketman. Ensemble, ils ont produits les classiques de la pop musique tels Your Song, Tiny Dancer, Sad Songs Say So Much, et Don’t Let the Sun Go Down on Me. "C'est la première fois que je gagne un prix avec lui", a déclaré ému Elton John.

> Standing ovation pour Elton John et Bernie Taupin - Golden Globes 2020

"Ce n'est pas qu'une chanson que nous avons écrite pour un film. C'est une chanson pour un film qui raconte notre amitié. Une amitié qui n'arrive pas souvent dans cette ville. C'est un mariage de 52 ans", poursuit Bernie Taupin. Les deux hommes ont reçu une standing ovation du Beverly Hilton de Los Angeles.

5. Cate Blanchett salue le courage des pompiers Australiens

De nombreuses stars ont alerté sur les incendies en Australie, qui déciment le pays depuis des semaines. Pierce Brosnan, Russell Crowe, Nicole Kidman ou encore Joaquin Phoenix ont appelé le public à s'engager pour le climat. Cate Blanchett a de son côté rendu hommage aux pompiers australiens : "Il y a beaucoup d'Australiens et d'Australiennes dans la salle ce soir, nous sommes reconnaissants aux appels qui ont été lancés et aux signaux qui ont été envoyés à nos compatriotes qui font face aux feux de forêts", démarre l'actrice australienne avant de poursuivre : "Permettez-moi de relancer cela en rendant un hommage tout particulier aux pompiers et bénévoles qui sont au cœur de la lutte contre cette catastrophe naturelle (...) Lorsqu'un pays est confronté à une catastrophe climatique, nous y sommes toutes et tous confrontés".

Cate Blanchett rend hommage aux pompiers australiens et alerte : "Lorsqu'un pays est confronté à une catastrophe climatique, nous y sommes toutes et tous confrontés"#GoldenGlobes, seulement sur CANAL+ > https://t.co/bGzxVVUc3V pic.twitter.com/0ootMqJNKC — CANAL+ (@canalplus) January 6, 2020

6. Olivia Colman pompette

Après son Emmy Awards en tant que Meilleure actrice dans une série (The Crown), OIivia Colman aka la reine Élizabeth dans la série Netflix a remporté le Golden Globes. Une surprise pour l'actrice Britannique qui confie sur scène : "Je dois dire que j'ai déjà un petit peu bu et je ne pensais pas que j'arriverais ici sur scène. Je ne sais pas trop quoi dire, alors je vais commencer par 'merci'", explique l'actrice, provoquant les rires de l'assemblée. Olivia Colman a aussi salué la série Fleabag, qui a reçu le Golden Globe de la Meilleure série comique, et son actrice principale Phoebe Waller-Bridge, récompensée elle aussi après son Emmy Awards.

> Olivia Colman - Meilleure actrice Drame (série) - Golden Globes 2020