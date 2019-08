"Once Upon A Time... In Hollywood" - Bande-annonce VOST

publié le 14/08/2019 à 08:47

Le 9e film de Quentin Tarantino est une déclaration d'amour nostalgique au cinéma des années 1970. Leonardo di Caprio et Brad Pitt y jouent un acteur de série B sur le déclin et sa doublure-homme à tout faire tentant de survivre dans une industrie du spectacle alors en plein bouleversement.

On y croise aussi Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, (l'épouse de Roman Polanski, assassinée en 1969 par la secte satanique de Charles Manson). À l'affiche également : Al Pacino et Kurt Russel. Le film est à la fois une comédie, un thriller et un drame. Il avait fait très forte impression lors de sa présentation en compétition lors du dernier festival de Cannes.

"L'ambiance et les décors du film sont inspirés par ce que j'ai vécu, l'histoire non", explique Quentin Tarantino. "On est dans le Los Angeles et sur le Hollywood Boulevard de mes 6 ans. Et si on entend la radio KG tout au long du film, c'est parce qu'on l'écoutait tout le temps, je m'en souviens parfaitement. J'aimais tout : les animateurs, les pubs qui ressemblaient aux flashs info, j'ai tout en mémoire, les programmes télé, les arrêts de bus... Je recrée donc dans le film le petit monde de mon enfance, voilà pourquoi il y a de la nostalgie".

Portrait nostalgique et cruel d'un Hollywood en train de basculer après son âge d'or, le film retrace également l'arrivée d'une nouvelle génération, des idoles comme Bruce Lee ou Steve McQueen, mais aussi l'hommage aux westerns, à la musique des années hippies, et aux acteurs de série B... Bref, un régal pour quiconque aime le cinéma.

"Ce Hollywood des années 1970 est extrêmement différent du Hollywood des années 1990 dans lequel j'ai débuté. Et aujourd'hui, c'est encore autre chose (...) Et ce qui me manque le plus, ce sont les films en 35 mm. Ça, ça me manque beaucoup".