publié le 06/01/2020 à 05:45

Tom Hanks fait pleurer Hollywood. Sur la scène des Golden Globes 2020, l'acteur a été submergé par l'émotion en recevant le prix Cecil B. DeMille Award, qui a récompensé l'ensemble de sa carrière.

Tom Hanks a reçu sa statuette des mains de Charlize Theron, qui avait ouvert cette remise de prix en déclarant : "Il nous présente quelque chose de beaucoup plus profond sur grand écran. Il nous offre une vision de celles et ceux que nous pourrions être. Il m'a donné un de mes premiers rôles". Après les applaudissements de l’assistance, Tom Hanks est monté sur scène tout sourire, avant de pleurer. Des larmes qui ont ému les stars présentes du Beverly Hilton (Los Angeles). "Un homme est béni quand il a une famille comme celle-ci devant lui et une femme fantastique à tous les égards, qui m'a appris ce qu'est l'amour et 5 enfants qui sont plus sages que leur papa", démarre l'acteur.

Il a ensuite remercié sa famille pour avoir toléré pendant "des mois et des mois" ses absences pour ses tournages. "Je ne peux vous dire à quel point ce que votre amour représente pour moi", redoublant les larmes du public (et probablement des spectatrices et des spectateurs).