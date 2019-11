The Crown Season 3 | Official Trailer | Netflix

La reine est morte, vive la reine. The Crown a entièrement changé son casting pour suivre l'évolution de son personnage central : la reine Elizabeth II. Les deux premières saisons, sous le règne de la merveilleuse Claire Foy, ont fait de cette production Netflix l'une des meilleures séries de notre époque. The Crown compte à son palmarès les Golden Globes de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice pour Claire Foy par exemple.

Pour la troisième saison qui sera disponible sur Netflix ce 17 novembre 2019, The Crown aborde une période de turbulence. Le casting a d'abord été entièrement changé pour faire vieillir la famille royale sans recourir à du maquillage et des effets spéciaux. Olivia Colman (Fleabag, Broadchurch, The Favorite) joue Elizabeth II, Tobias Menzies (Outlander) est le nouveau Philip Mountbatten et Helena Bonham Carter (Harry Potter, Le Discours d'un roi) incarne Margaret.

Détail amusant de ce casting, les deux actrices principales ont déjà incarné des membres de la famille royale : la reine Anne pour Olivia Colman et Elizabeth Bowes-Lyon, duchesse d'York (la mère d'Elizabeth II et de Margaret) pour Helena Bonham Carter. Ce premier changement de taille pourrait faire peur aux spectateurs. Les abonnés Netflix pourraient être déstabilisés par le changement des visages et ne plus s'y retrouver. Pourtant, les anciens acteurs sont rapidement remplacés par leurs successeurs dans notre esprit.

Grâce à un casting minutieux qui mêle le talent avec la ressemblance physique, les acteurs s'effacent complètement face aux personnages. Mention spéciale pour le nouveau prince Charles incarné par un saisissant Josh O'Connor. Son profil, sa façon de se tenir, de parler rappellent immédiatement le jeune héritier. Si l'acteur se démarque, il n'est pas le seul puisque l'interprétation reste de très haut niveau dans cette saison 3. Les comédiens nous font profiter de toute leur expérience.

L'autre inquiétude concerne la période couverte par la saison 3. Celle-ci s'ouvre sur la mort de Winston Churchill, le mentor politique de la reine mais se conclut avant l'arrivée de Margaret Thatcher au 10 Downing Street ou de Diana dans la vie amoureuse de Charles. Il s'agit donc d'une période méconnue pour les spectateurs internationaux et pour une bonne partie des abonnés Netflix. Qu'importe, les épisodes explorent des moments forts de l'histoire britannique ou différentes facettes des Windsor. Si l'on n'a pas le plaisir de revoir des personnages bien connus ou des scènes mythiques (le mariage de Diana et Charles en sera un), cette légère frustration est largement compensée (voire dépassée) par le plaisir de la découverte.

La vie secrète, glamour mais éprouvante de la princesse Margaret, un espion soviétique caché à Buckingham Palace, une catastrophe qui reste à ce jour le plus grand regret de la reine... Tous ces événements font de la saison 3 de The Crown une magnifique fresque britannique qui reste clairement sur le même niveau d'excellence que les deux saisons précédentes. Un plaisir décuplé pour qui s’intéresse aux histoires de la famille royale puisqu'il y a une certaine satisfaction à voir la jeune Camilla Shand totalement déconsidérée par les Windsor. C'est tout de même elle qui est l’actuelle femme de Charles et deviendra la future reine d’Angleterre après la mort d'Elizabeth II.

La saison 3 maintient sa qualité en ne jouant pas sur le suspense et en maîtrisant parfaitement son rythme. Chaque épisode est une note très particulière, une histoire complète, un petit film souvent bouleversant. Cette collection de 10 épisodes se regarde comme on lirait un recueil de nouvelles parfaitement ciselées. Mais rassurez-vous, le temps passe toujours beaucoup trop vite en regardant The Crown. Après des rires, des larmes et de grands moments de satisfaction servis par des plans toujours léchés, l'envie de vous jeter sur la saison 4 vous saisira dès la fin de votre visionnage.