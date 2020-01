publié le 06/01/2020 à 04:40

Patricia Arquette est l'une des stars de ces Golden Globes 2020. Après les discours engagés pour l'environnement et plus précisément pour l'Australie, ravagée par de terribles incendies, l'actrice récompensée a parlé de politique.

Patricia Arquette a en effet reçu le prix de la Meilleure actrice dans une mini-série pour The Act. Elle a démarré par remercier Joey King, sa collègue sur la série, qu'on peut aussi découvrir dans le film Netflix The Kissing Booth : "À Joey King, ma phénoménale co-star, je t'aime tellement. Tu es un cadeau. Un talent incroyable. À mes enfants, à mon agent et directeur. Et je suis tellement reconnaissant d'être ici et de célébrer cela, mais je sais aussi que ce soir, le 5 janvier 2020, nous ne reviendrons pas sur cette nuit dans les livres d'histoire".

L'actrice a ensuite attaqué au vitriol Donald Trump et sa politique : "Nous verrons un pays au bord de la guerre. Aux États-Unis, un président a tweeté une menace de 52 bombes dont sur des sites culturels", avant de poursuivre "Des jeunes risquent leurs vies à travers le monde. Des gens ignorent si des bombes tomberont sur la tête de leurs enfants. Et le continent australien est en feu".

"Allez voter en 2020 !"

Le discours engagé de Patrica Arquette, meilleure actrice dans un second rôle de série aux #GoldenGlobeshttps://t.co/0i40o43BeO pic.twitter.com/SbnWayIE7A — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) January 6, 2020

"Alors, comme j'aime mes enfants plus que tout, je vous supplie de leur offrir un monde meilleur. Pour nos enfants et leurs enfants, nous devons voter en 2020 [pour la présidentielle américaine], nous devons obtenir, supplier et plaider pour que tous ceux que nous connaissons votent en 2020".