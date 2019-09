publié le 09/09/2019 à 11:29

Une affiche somptueuse. Le festival international du film de Toronto s'est ouvert le 5 septembre 2019 et durera jusqu'au 15 du même mois. RTL a rencontré les acteurs à l'affiche de l'adaptation du best-seller Le Chardonneret et du film A Beautiful Day in the Neighborhood : Nicole Kidman et Tom Hanks.

Si Cannes est le plus grand festival au monde, Toronto est son incontournable complément. Tous les plus grands studios, dont les français, sont présents, pour y présenter leurs nouveautés, dans un but : gagner son ticket d'entrée à la prestigieuse sélection des Oscars.

Cette année, de nombreuses stars sont à l'affiche des films présentés. Matt Damon (Le Mans 66), Meryl Streep (The Laundromat), Joaquin Phoenix (Joker), Natalie Portman (Lucy in The Sky), Daniel Craig (A couteaux tirés) ou Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), tous étaient présents pour défendre leur dernier film. RTL a pu rencontrer Nicole Kidman (Le Chardonneret) et Tom Hanks (A Beautiful Day in The Neighborhood).

"Le cynisme est un excellent produit à vendre"

La star australienne Nicole Kidman incarne une mère aimante dans Le Chardonneret, le film réalisé par John Crowley et adapté du roman de Donna Tartt (prix Pulitzer 2014). "C'est juste le boulot, il faut le faire et ensuite le montrer aux yeux du monde. Parfois ça parle aux gens, ça fonctionne, d'autres non. (...) Vous devez avoir la foi, quoi qu'il arrive, ça finit toujours par marcher", a expliqué l'actrice au micro de RTL.

De son côté, Tom Haks incarne Fred Rogers, une star de la télé américaine des années 60 à 2000, dans A Beautiful Day in The Neighborhood. L'animateur de programmes éducatifs était un personnage bienveillant, apaisant, à l'écoute, très éloigné de son époque cynique. "Le cynisme est devenu une posture pour répondre aux questions et aux difficultés du quotidien parce que c'est facile et que ça rapporte de l'argent. C'est un excellent produit à vendre", a déclaré l'acteur au micro de RTL.

Tom Hanks a expliqué que Fred Rogers avait compris que ce cynisme pouvait polluer un esprit d'enfant. "Je crois que nous avons le droit de préférer nous sentir bien", a-t-il conclu, en expliquant la démarche de l'animateur qu'il incarne.



Le Chardonneret sortira en France le 18 septembre 2019, et A Beautiful Day in The Neighborhood sera en salles le 19 janvier 2020.

> Le Chardonneret - Bande Annonce Officielle (VF) - Nicole Kidman / Ansel Egort Date : 09/09/2019