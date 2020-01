publié le 02/01/2020 à 15:33

En Australie, où des températures encore supérieures à 40°C sont attendues ces prochains jours ainsi que de fortes rafales de vent qui attisent les incendies, les habitants du sud-est de l'île sont priés de partir.



Les feux sont toujours hors de contrôle et l'état d'urgence a été décrété pour la troisième fois dans cette région depuis le mois de septembre. Au moins huit personnes sont décédées depuis la veille du Nouvel An et 17 autres sont portées disparues.

Mais le bilan est encore plus catastrophique pour les animaux. L'Australie parle en effet d'un demi-milliard de victimes. C'est toute la faune qui est menacée. Ce calcul a été réalisé par des chercheurs de l'université de Sydney qui connaissent bien les forêts de cette partie du pays et savent quelles espèces y vivent et en quelle quantité. Ces experts ont évalué à 481 millions le nombre d'animaux disparus en à peine trois mois.

Un tiers des koalas décimés

Les scientifiques évoquent des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Les insectes, eux, ne sont pas pris en compte. Kangourous en train de fuir le feu, koalas calcinés... De terribles images tournent en boucle sur les chaînes de télévision australiennes. Près d'un tiers des 28.000 koalas qui vivaient en Nouvelle-Galles du Sud seraient morts et beaucoup de ceux qui vont survivre seront sans abri. Leur habitat a en effet été réduit en cendres.

Le gouvernement australien a débloqué des fonds et une cagnotte a été ouverte pour augmenter le nombre de places dans les hôpitaux pour animaux et alimenter des points d'eau. Il y a 5,5 millions d'hectares qui sont déjà partis en fumée, soit six fois la taille de la Corse et les feux ont déjà dégagé l'équivalent de la moitié des émissions de gaz à effet de serre annuels de l'Australie.