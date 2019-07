Game of Thrones : 32 nominations aux Emmy Awards, un record

Daenerys Targaryen et Drogon dans la saison 8 de "Game of Thrones"

et AFP

publié le 17/07/2019 à 03:32

"Emmys are coming". Avec 32 nominations, la série médiévalo-fantastique "Game of Thrones" vient de battre un record mardi 16 juillet aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine. Le précédent record de nominations pour une édition était détenu par la série policière "New York Police Blues" avec 27 nominations en 1994.

La saga télévisuelle à succès, qui s'est achevée cette année après sa huitième saison compte désormais 161 nominations à son palmarès. Son 73e et dernier épisode, diffusé en mai aux Etats-Unis, a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

Ses stars Emilia Clarke et Kit Harington concourront pour les récompenses de meilleure actrice et meilleur acteur, alors que huit autres acteurs sont nommés pour une apparition ou un rôle secondaire. Un autre programme HBO, "Chernobyl", occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 occurrences, derrière "La fabuleuse Mme Maisel", série d'Amazon qui compte pour sa part 20 nominations.