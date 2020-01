publié le 06/01/2020 à 10:25

Les stars se mobilisent pour les incendies en Australie. Depuis des semaines le pays est ravagé par les flammes ; 24 personnes et près de 500 millions d'animaux sont morts selon un dernier bilan. Durant les Golden Globes 2020, les acteurs et actrices australiennes, telles Nicole Kidman et Cate Blanchett ont prononcé des discours pour alerter sur la situation catastrophique dans le pays.

De son côté, Phoebe Waller-Bridge la star de la série Fleabag, récompensée par le Golden Globes de la Meilleure actrice dans une série comique, a décidé de mettre aux enchères son costume pour la bonne cause. Comme elle l'a révélé en coulisses de cette 77e cérémonie, elle va mettre aux enchères son costume des créateurs Ralph & Russo et remettre les fonds à la lutte contre les feux en Australie.

"C'est la tenue la plus extraordinaire que j'ai pu porter (...) Je pense que c'est une idée magnifique [de reverser les fonds pour l'Australie] de la part de l'équipe et je suis très excitée de faire partie de ce projet", explique l'actrice dans la salle de presse des Golden Globes 2020.