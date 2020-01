publié le 03/01/2020 à 13:33

La tension est maximale au Moyen Orient, quelques heures après le raid américain qui a coûté la vie, à l'aéroport de Bagdad, à 9 personnes dont le très puissant général iranien Soleimani. Une frappe décidée par Donald Trump et le Pentagone.

Le général Soleimani était suivi par les renseignements américains depuis des années, mais l'attaque contre l'ambassade américaine il y a 3 jours à Bagdad a tout changé. Et c'est donc Donald Trump qui a donné l'ordre de tuer cet homme, avec l'accord du Pentagone. Depuis plusieurs mois, après plusieurs provocations iraniennes, la Maison Blanche a demandé au Pentagone de préparer plusieurs plans de répliques.

Le président Trump était plus réticent que certains de ses conseillers qui l'encourageait à répondre plus frontalement à l'Iran, notamment Bolton. L'attaque a été menée sur le territoire irakien et visait précisément l'homme derrière la tentative d'attaque contre l'ambassade américaine. Le Pentagone souligne que les États-Unis ne font que se défendre dans cette attaque et que Soleimani allait mener d'autres attaques contre des civils et des ressortissants américains. Il rappelle qu'il a le sang de centaines d'américains sur les mains.

Des missiles ont été tirés en pleine nuit sur ce convoi qui quittait l'aéroport de Bagdad puisque Soleimani revenait de Beyrouth. Cela veut dire que les États-Unis savaient localiser précisément le militaire le plus puissant d'Iran grâce à leur domination technologique et grâce à des années de renseignements humains.

