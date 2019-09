publié le 11/09/2019 à 21:33

L'interprète de James Bond était l'ami de Johnny. Lors de sa visite au festival du cinéma Américain de Deauville, Pierce Brosnan a évoqué sa grande amitié avec le Taulier lors d'une interview.



"J'adore Johnny Hallyday", a réagi le comédien lorsqu'un journaliste du Journal des Femmes lui a montré une photo du chanteur, avant de donner des détails sur la manière dont leurs chemins se sont croisés : "Je l'ai connu lui et sa famille. On s'est rencontrés en Thaïlande il y a plusieurs années et on a été amis". "J'ai tous ses albums", a-t-il terminé.

Le 6 décembre 2017, l'acteur qui a incarné 007 dans 4 films avait posté une photo de lui et de Johnny sur son compte Instagram pour lui rendre hommage. "Tellement fier d'avoir connu ce grand chanteur de rock, une légende, ta voix restera toujours, Johnny. Repose en paix mon frère", écrivait-il en légende de sa publication.

Pierce Brosnan avait déclaré qu'il aimerait bien voir un James Bond noir ou homosexuel, en 2015. Lors de sa venue au festival du cinéma Américain de Deauville, il a cette fois-ci expliqué qu'il verrait bien une femme reprendre le rôle, avant d'évoquer le mouvement #metoo, qu'il a qualifié d'"important pour notre société". Cela tombe bien, puisqu'une femme est envisagée pour prendre la suite de Daniel Craig : Lashana Lynch.