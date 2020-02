publié le 01/02/2020 à 09:30

Le Super Bowl 2020 se rapproche. Dans la nuit du 2 au 3 février 2020, l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis dévoilera la finale entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, les performances de Demi Lovato, Jennifer Lopez et Shakira.

Outre ces shows, le Super Bowl sera rythmée comme chaque année par les diffusions de bandes-annonces des films les plus attendus de 2020. Cependant, comme le révèle le média américain The Hollywood Reporter, les studios Warner Bros et Sony Pictures seront absents des spots TV. Ainsi, il n'y aura pas de trailers pour Wonder Woman 1984, Venom 2, Birds of Prey ou encore Morbius.

Cependant, d'autres films pourront dévoiler leurs bandes-annonces à l'instar des productions Marvel et Disney. Avant de découvrir tout cela au petit matin du 3 février, découvrez les films qui ont de fortes chances d'avoir leurs nouveaux spots pendant le Super Bowl 2020.

"Mulan"

"Mulan" est attendu dans les salles le 25 mars 2020 Crédit : capture d'écran YouTube

Attendu le 25 mars 2020 dans les salles, l'adaptation en live-action de Mulan devrait dévoiler de nouvelles images pendant le match du Super Bowl. L'occasion d'en savoir plus sur l'univers de Mulan adapté par la réalisatrice Niki Caro (Paï, L'Affaire Josey Aimes) avec Yifei Liu (Once Upon A Time) dans le rôle principal. L'histoire du film sera différente de celle du dessin animé, puisqu'elle racontera la véritable légende de Mulan. L'invasion barbare est menée par Böri Khan (Jason Scott Lee) et non Shan-Yu. Il est d'ailleurs aidé dans sa soif de pouvoir par une sorcière, Xian Lang (Gong Li) qui peut, entre autres, se transformer en faucon. Mulan n'est plus fille unique, elle a une sœur : Xiu (Xana Tang).

"Black Widow"

"Black Widow" est attendu dans les salles le 29 avril 2020 Crédit : capture d'écran YouTube

Premier film de la Phase 4 de Marvel, Black Widow est attendu de pied ferme par les fans. Pour la première fois de son histoire dans le MCU, la super-espionne des Avengers qui s'est sacrifiée pour sauver l'univers a droit à son propre film, qui se déroulera entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.

Scarlett Johansson reprend donc le costume de Natasha Romanoff. Elle partage l'affiche avec Florence Pugh (Little Women) dans le rôle de Yelena, Rachel Weisz (La favorite) incarne Melina et David Harbour (Stranger Things) est Alexei. Ensemble, ils forment la famille de Natasha, qu'elle a rencontrée pendant sa formation au Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KBG pour entraîner des jeunes filles à devenir des espionnes et des assassins].

"Top Gun : Maverick"

"Top Gun : Maverick" sortira dans les salles le 15 juillet 2020. Crédit : capture d'écran YouTube

33 ans après Top Gun, Pete "Maverick Mitchell (Tom Cruise) qui a fait rêver une génération de spectateurs et de spectatrices, se prépare à une nouvelle mission. Dans les salles le 15 juillet 2020, Top Gun : Maverick est la suite directe de Top Gun. Maverick doit reprendre du service pour former une nouvelle génération de pilotes. Parmi ces nouvelles recrues, Bradley Bradshaw (Miles Teller), le fils de Gosse (Anthony Edwards), décédé dans Top Gun. Maverick retrouvera aussi Tom "Iceman" Kazansky (Val Kilmer) dans le film de Joseph Kosinski (Tron : L'Héritage, Oblivion).

"En avant"

Barley, Ian et leur mère Laurel Crédit : Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Disney et Pixar préparent leur période post-Reine des Neiges 2 avec En Avant, en salles le 4 mars 2020. Dans un monde où la magie a disparu, deux frères elfes Barley (Chris Pratt) et Ian (Tom Holland) reçoivent un cadeau de leur père disparu. Démarre alors une aventure aux confins d'un monde enchanté, coloré et qui s'annonce aussi hilarant. Après Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Chris Pratt (Star-Lord) et Tom Holland (Spider-Man) sont réunis cette fois dans un film d'animation qui promet un beau spectacle.

"Sans un bruit 2"

Emily Blunt reprend son rôle d'Evelyn Abbott dans la suite de "Sans un bruit" Crédit : Paramount

Un an après Sans un bruit, le film d'horreur américain de John Krasinski s'offre une suite. Dans un monde post-apocalyptique, les survivants tentent d'échapper à des créatures extra-terrestres sensibles aux sons. La plupart de la population humaine et animale a d'ailleurs été décimée par cette espèce. Evelyn (Emily Blunt) essaye de protéger ses enfants, jusqu'à ce que l'un deux trouve un jouet qui fait du bruit. La suite de l'histoire sortira dans les salles le 18 mars 2020. La famille Abbot devra faire face à de nouvelles menaces, pires que ces monstres.