Eleven et Max dans la saison 3 de "Stranger Things"

publié le 18/10/2019 à 16:34

La saison 4 de Stranger Things est en production. Un utilisateur du forum Reddit a en effet publié une quinzaine de photos de tournage de la série Netflix, à Rome. Et il semblerait que ces clichés confirment une théorie très populaire sur un des personnages. Attention, la suite contient des spoilers sur les saisons 3 et 4 de Stranger Things.

Jim Hooper (David Harbour) est vivant. C'est la théorie qui passionne les fans depuis la fin de la saison 3 de Stranger Things. Le "père" d'Eleven (Millie Bobby Brown) serait retenu prisonnier dans une prison du Kamtchatka (Russie), comme le suggère la scène post-générique.

Une idée qui semble se confirmer avec les photos de tournage de la saison 4 sur lesquelles on peut apercevoir le désormais célèbre véhicule du shérif. Ce qui pourrait suggérer qu'il a réussi à s'échapper ou a été libéré et qu'il est désormais de nouveau en service.

À moins que sa voiture soit filmée dans la saison 4, mais avec un autre shérif à son bord, preuve que la vie doit continuer à Hawkins, malgré les drames de la saison précédente. Grâce au teaser de la saison 4, on sait déjà que la destruction du portail ne va probablement pas éviter le retour de la créature de l'Upside Down. La bande maintenant séparée et les Russes bien enclins à détruire les États-Unis, l'enjeu va surement donc s'élargir en dehors de la petite ville de la série.