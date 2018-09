Daniel Craig et Rachel Weisz sont parents d'une petite fille

publié le 01/09/2018 à 21:23

Mariés depuis juin 2011, Rachel Weisz et Daniel Craig ont accueilli leur premier enfant. L'actrice oscarisée pour son rôle dans The Constant Gardener a donné naissance à une petite fille, selon les informations du Daily Mail. Âgés respectivement de 48 et 50 ans, les deux acteurs ont chacun eu des enfants lors d'une précédente union.



Rachel Weisz et le réalisateur Darren Aronofsky ont eu un fils, aujourd'hui âgé de 12 ans. Quant à Daniel Craig, c'est la deuxième fois qu'il devient père d'une fille. La première, âgée de 26 ans, est issue de son union avec son ex-femme Fiona Loudon.

Le couple avait annoncé l'heureuse nouvelle en avril dernier. "Daniel et moi sommes tellement heureux. Nous allons accueillir un petit humain", avait confié Rachel Weisz.

Selon le Daily Mail, le couple a partagé la nouvelle avec ses amis mais on ne connaît pas pour l'heure le nom de la petite fille.