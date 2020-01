publié le 14/01/2020 à 10:54

La famille Black Widow s'agrandit. Le 29 avril prochain, les fans découvriront enfin un pan entier de l'histoire de Natasha Romanoff incarnée par Scarlett Johansson depuis Iron Man 2 en 2010.

Dans cette nouvelle bande-annonce dévoilée par Marvel Studios, Black Widow est en fuite, après les événements de Captain America : Civil War où les Avengers refusant de signer les Accords de Sokovie sont considérés comme hors-la-loi. Elle retrouve à Paris, Yelena, sa "sœur", elle aussi entraînée pour tuer. Cette nouvelle héroïne est interprétée par Florence Pugh, nommée pour l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Les Filles du docteur March.

Entre les scènes de combat et d'action dont Marvel connaît la recette du succès, Natasha explique à sa sœur qu'elle en a assez de "fuir son passé" et qu'elle doit "terminer" ce qu'elle avait commencé. On ignore encore de quelle mission précise il s'agit, mais pour y parvenir, elle réunit sa première famille, avant les Avengers : Melina (Rachel Weisz) et Alexei (David Harbour), connu aussi sous le nom du Gardien rouge.

Yelena, Melina, Alexei et Natasha dans "Black Widow" Crédit : capture d'écran YouTube

Un mystérieux ennemi

Taskmaster dans "Black Widow" Crédit : capture d'écran YouTube

Ensemble, ils vont devoir affronter le mystérieux Taskmaster, dont l'interprète est encore gardé secret par Marvel Studios tout comme son identité puisqu'il porte un masque. Cependant, son bouclier imperméable aux balles rappellera à de nombreux fans celui de Captain America (Chris Evans) tout comme ses techniques de combat identiques à celles de Black Widow. Est-il ou elle une ancienne recrue du Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KGB] ? Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.