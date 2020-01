Super Bowl 2020 : Demi Levato interprétera l’hymne national américain

publié le 17/01/2020 à 12:41

Le Super Bowl 2020 sera une fois encore regardé par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. La grande finale du championnat de football américain se tiendra le 2 février prochain au Hard Rock Stadium, à Miami, et c'est la chanteuse Demi Lovato qui a été choisie pour chanter l'hymne national.

C'est la ligue américaine de football US (NFL) et la Fox qui ont annoncé la nouvelle ce jeudi 16 janvier, rapporte le groupe ESPN. Demi Lovato, qui avait pris une pause après avoir fait une overdose en juillet 2018, est de retour pour cette grande messe sportive. Jennifer Lopez et Shakira seront quant à elle chargées d'animer la prestigieuse mi-temps.

Demi Lovato, très populaire depuis son plus jeune âge grâce à sa prestation dans le téléfilm Camp Rock, a régulièrement des problèmes de santé (troubles de l'alimentation, mutilation, alcool et drogue). Elle avait rechuté en 2018 après 6 ans d'abstinence. Avant son passage au Super Bowl, elle se produira aussi lors de la cérémonie des Grammy Awards, le 26 janvier prochain.