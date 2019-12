publié le 05/12/2019 à 18:02

Vous pourrez bientôt chanter "Comme un homme, sois plus violent que le cours du torrent" à tue-tête au cinéma. Le 25 mars 2020, l'adaptation en live-action de Mulan envahira les salles obscures, 21 ans après sa sortie en dessin animé.

Avant les vacances de Noël, Disney a dévoilé la deuxième bande-annonce de Mulan réalisé par Niki Caro (Paï, L'Affaire Josey Aimes) avec Yifei Liu (Once Upon A Time) dans le rôle principal. Comme pour les précédentes adaptations de ses dessins animés, Disney ne s'écarte pas du scénario original de Mulan. Pour sauver son père gravement blessé d'une mort certaine sur le champ de bataille, l'héroïne prend sa place et se fait passer pour son fils auprès de l'armée. Son courage est entré dans la légende.

Comme le montre la bande-annonce, l'histoire du film sera différente de celle du dessin animé. L'invasion barbare est menée par Böri Khan (Jason Scott Lee) et non Shan-Yu. Il est d'ailleurs aidé dans sa soif de pouvoir par une sorcière, Xian Lang (Gong Li) qui peut, entre autres, se transformer en faucon. Mulan n'est plus fille unique, elle a une sœur : Xiu (Xana Tang). Le dragon Mushu semble être ici une sorte de phénix au plumage coloré, puisqu'il apparaît après la prière du père de Mulan aux ancêtres...

La première apparition de Mushu ? Crédit : capture d'écran YouTube