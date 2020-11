Confinement : 15 comédies musicales à (re)voir pour chanter chez vous à tue tête

publié le 11/11/2020 à 10:00

Ce n'est pas parce que les bars, les boîtes de nuit sont fermés et que nous vivons un deuxième confinement, qu'il n'est plus possible de chanter et de se déhancher. Ce soir vous serez la plus belle et le plus beau pour aller danser, depuis chez vous bien sûr.

Céline Dion l'a d'ailleurs écrit dans un message pour ses fans, en mars dernier : "Maintenant plus que jamais, j’espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure." La musique dans les films est tout aussi importante pour vous changer les idées, et vous donner des ondes positives.

Des classiques comme Grease, Chantons sous la pluie, aux plus inhabituelles comme Drôle de Frimousse et Pitch Perfect, voici 15 comédies musicales pour vous faire voyager, et surtout chanter devant votre écran. On vous prévient aussi : certaines pourraient aussi vous faire pleurer. Prenez-vous pour la star de votre comédie maison et laissez-vous emporter par les notes des musiques les plus cultes de l'histoire du cinéma.

1. "Sister Act" pour Whoopi Goldberg

Films emblématiques de la carrière de Whoopi Goldberg, Sister Act et Sister Act, acte 2 concentrent ce qu'il faut dans l'intrigue, les personnages et les musiques pour vous faire passer un excellent moment. Dolorès Van Cartier continue de vous étonner et de vous faire sourire, dans ces deux aventures où elle prend l'habit de nonne pour sauver sa peau (premier film), puis pour venir en aide à ses amies du couvent en donnant des cours à des élèves dans une école que les supérieurs veulent abandonner. Mention spéciale pour la performance de Lauryn Hill (Rita Louise Watson) dont la voix puissante saura vous émouvoir.

Sister Act et Sister Act, acte 2 sont disponibles sur Disney+ et Canal+

2. "Grease", pour "You're The One That I Want"

Difficile de ne pas parler de Grease dans une sélection de comédies musicales à regarder pendant le confinement. Retournez au lycée Rydell High où les Pink Ladies et les T-Birds sont les rois et les reines des couloirs. Mais, quand la candide Sandy Olsson (Olivia Newton-John) débarque en Amérique après un été romantique en Australie avec Danny Zuko (John Travolta) qui s'attache à son image de bad-boy, tout ce petit monde est chamboulé.

> Olivia Newton John. John Travolta - GREASE / グリース 1978

Sandy se retrouve catapultée dans cette aventure formidable qui n'a pas pris une ride depuis sa sortie dans les années 80. Dansez et chantez sur You're The One That I Want, Summer Love et Greased Lightning. Entre la gomina dans les cheveux des T-Birds, la tenue intemporelle en cuir de Sandy et les vestes des Pink Ladies, vos yeux auront aussi droit à un beau spectacle.

Grease est disponible sur Canal+

3. "Hamilton" pour le phénomène

Récompensé, entre autres par 11 Tony Awards et, un Prix Pulitzer un Grammy Award, Hamilton est une pièce audacieuse et inédite qui mélange hip-hop, rap et jazz en retraçant l'histoire d'Alexander Hamilton et des États-Unis de 1780 à 1800. Divisée en deux actes, elle possède 48 chansons qui rythment le spectacle retraçant les grandes étapes de la fondation du pays : l'esclavage, la Guerre d'indépendance et la Constitution américaine. Tout cela en ajoutant ce qu'il faut comme rebondissements pour tenir le public en haleine : trahisons, scandales et histoires d'amour.



Hamilton est disponible sur Disney+

4. "Mamma Mia !", pour les chansons d'ABBA

Avec Mamma Mia ! les chansons d'ABBA vous transportent dans une île paradisiaque en Grèce où Donna (Meryl Streep) tient son établissement d'une main de cheffe. Seule, elle a élevé sa fille Sophie (Amanda Seyfried) qui découvre en lisant les journaux intimes de sa mère, qu'elle n'a pas un, mais trois pères potentiels.



S'ensuivent des quiproquos et des secrets de famille en musique lorsque les hommes incarnés par Colin Firth (Harry), Pierce Brosnan (Sam) et Stellan Skarsgård (Bill), arrivent à l'hôtel sur l'invitation de Sophie. Une belle comédie musicale, pour chanter à tue tête en famille et rire devant les prestations des acteurs et des actrices.



Mamma Mia ! est disponible sur Netflix

5. "Peau d'âne", pour le chef-d'oeuvre de Demy

Sorti en 1970, Peau d'âne est l'une des comédies musicales françaises incontournables. L'histoire du conte de Charles Perrault est adaptée avec brio et fantaisie par Jacques Demy et portée par Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin et Delphine Seyrig.

> Peau d'Âne - Bande-annonce

Un bijou pour les yeux et les oreilles. Difficile de ne pas pousser la chansonnette lorsque Peau d'âne prépare son cake de l'amour (et d'avoir envie d'en cuisiner un dans la foulée). Après tout, il s'agit de préparer "votre pâte" dans "une jatte plate" et d'allumer votre four "sans plus de discours".



Peau d'âne est disponible chez Netflix

6. "Hairspray", pour l'ambiance sixties

Hairspray a réussi à séduire un large public avec son casting qui parle à toutes les générations. Dans la version de 2007, John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken partagent l'affiche avec Queen Latifah, Zac Efron, la star d'High School Musical, Brittany Snow de Pitch Perfect (nous en parlons plus tard), Nikki Blonsky dans son premier rôle et Amanda Bynes de la série.



Une adaptation réussie de la comédie musicale de John Waters sortie en 1988, où la jeune Tracy (Ricki Lake) veut réussir à danser pour le Corny Collins Show. On y retrouve également Divine, drag-queen trash et sublime. Entre les musiques entraînantes et les pas de danse, l'Amérique divisée par la ségrégation raciale est au cœur de ce film réussi et très pop pour les années 60.



Hairspray est disponible sur Amazon Prime Video



7. "Footloose", pour son générique

S'il y a un film qui a permis à Kevin Bacon de rentrer dans l'histoire c'est bien Footloose. Mais, avant de découvrir l'histoire du jeune Ren McCormick, cette comédie musicale d'Herbert Ross démarre avec un générique d'anthologie. Des pieds qui dansent sur l'hymne Footloose de Kenny Loggins : chaussures à talons, baskets, chaussures de danse, c'est un festival qui vous donne envie de bouger aussi vos pieds.

> Footloose (1984) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Direction ensuite la ville de Bomont où la danse et la musique ont été bannies après la mort accidentelle du fils du révérend Shaw Moore (John Lithgow). Un enfer pour Ren, fan de rock et débarqué de "la ville" (Chicago), qui va réussir contre toute-attente à faire bouger Bomont, trouver l'amour et enfin réussir ses études.



Footloose est disponible sur Netflix

8. "Drôle de Frimousse", pour Audrey Hepburn

Sorti en 1957 et inspiré de la vie du photographe de mode Richard Avedon et du mannequin Suzy Parker, Drôle de Frimousse (Funny Face) unit à l'écran deux monstres sacrés de l'époque : Audrey Hepburn et Fred Astaire. L'actrice de Diamants sur canapé incarne Jo Stockton, libraire à New York, passionnée de philosophie, qui va devoir jouer la mannequin à Paris pour le photographe Dick Avery.



Dans "la ville lumière", les deux héros forcés de travailler ensemble vont chanter et danser, pour mieux tomber amoureux. Un classique parmi les classiques, souvent peu nommé dans les meilleurs films d'Audrey Hepburn. Et pourtant, l'actrice brille par sa prestation, et Fred Astaire régale les yeux avec ses chorégraphies.



Drôle de frimousse est disponible sur Orange VOD

9. "Les Choristes", le classique

"Vois sur ton chemin. Gamins oubliés égarés..." Ces paroles vous les avez entendues, chantées, sûrement de nombreuses fois après la sortie des Choristes en 2004. Récompensé par deux César, le film de Jean Dréville a été un véritable carton au box-office, grâce, entre autres à la musique de Bruno Coulais, la voix de Jean-Baptiste Maunier (Pierre Morhange) et le rôle de Gérard Jugnot. Il incarne Clément Mathieu, un musicien raté et professeur de musique, qui prend un poste de "pion" dans un pensionnant pour garçons dans la France de 1949. À son arrivée dans le pensionnant peu accueillant, aux professeurs qui brutalisent les enfants, Clément Mathieu décide de "sauver" les enfants, en créant une chorale.



Les Choristes est disponible sur Canal+

10. "Pitch Perfect", pour l'a cappella

Trilogie de films adaptée du livre Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Cappella Glory de Mickey Rapkin, Pitch Perfect (The Hit Girls en français) raconte l'arrivée de Becca à l'unviersité. En froid avec son père, déterminée à devenir une productrice de musique reconnue à Los Angeles, elle est forcée de choisir un club d'étudiants pour montrer sa bonne foi à son paternel.

> Pitch Perfect - Bande annonce officielle VF HD - Au cinéma le 8 Mai

Becca se retrouve, contre son gré, chez les Barden Bellas, le groupe d'a capella de la fac. Avec leurs voix puissantes et leurs caractères différents, ces jeunes femmes qui parviennent à recréer toutes les musiques possibles avec leurs bouches, arrivent à briser la carapace de Becca. Pitch Perfect a ce qu'il faut comme dose de teen-movie, sans tomber dans les clichés et des musiques qui plairont à toutes les générations. Avec trois films au total, vous avez de quoi chanter !



Pitch Perfect est disponible sur Canal+ et TF1 VOD

11. "West Side Story", pour la légende

Steven Spielberg a beau préparer une nouvelle version de West Side Story, le film réalisé par Robert Wise en 1961, reste indétrônable. Cette adaptation du chef-d'œuvre de Broadway signé Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents est inspiré de la tragédie Roméo et Juliette. La chorégraphie et la mise en scène de Jerome Robbins sont également rentrées dans la légende.



De la longue scène d'ouverture sur Manhattan au bal dans le gymnase, théâtre de la rencontre entre Maria et Tony, les amants maudits au célèbre America, vous passerez un excellent moment. Avec ses 10 oscars dont celui du Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice dans un second rôle (Rita Moreno), West Side Story est LA comédie musicale à regarder absolument, que vous soyez pour le clan des Sharks, ou celui des Jets.



West Side Story est disponible sur Canal+

12. "Mary Poppins", deux comédies à la clef

Avec la célèbre gouvernante de la famille Banks, ce n'est pas un, mais deux comédies musicales que vous allez pouvoir (re)voir. La première est le film d'origine avec Julie Andrews. La seconde, la version moderne avec Emily Blunt, sortie en 2018.



Deux histoires rythmées par des musiques qui vous donneront le sourire et les larmes, dans des univers enchanteurs. Dans la Mary Poppins de 1964, la version longue de Disney vous entraînera dans une aventure pour toute la famille pendant plus de deux heures. Le Retour de Mary Poppins permet à la légende de la gouvernante des Banks d'être de nouveau contée, avec des personnages secondaires attachants et un renouvellement de la magie.



Le Retour de Mary Poppins est disponible sur MyTF1 VOD, Canal+ et Orange VOD.

Mary Poppins est disponible sur Canal+

13. "Fame", pour les chorégraphies

"Remember My Name !" Cette phrase chantée dans Fame, Oscar de la Meilleure Chanson Originale, résume bien le pitch de cette comédie musicale des années 80. Tous les élèves de la prestigieuse Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de New York. Sur quatre ans, on suit les parcours, les doutes, les échecs et les succès de Bruno, Coco, Leroy, Lisa et Hilary, Montgomery, Ralph et Doris. Parmi les scènes les plus cultes, l'arrivéedans la rue de tous les étudiants qui suivent Coco (Irene Cara) chantant Fame.



Fame est disponible sur MyCanal et MyTF1 VOD

14. "Chantons sous la pluie", pour Debbie Reynolds

En 1952, l'Amérique et le reste du monde apprend à aimer danser sous l'averse. Chaussez (mentalement) vos bottes de pluie, et regardez cette comédie musicale portée par Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O’Connor.

> Chantons Sous La Pluie - Bande Annonce Officielle (VOST) - Gene Kelly / Debbie Reynolds

Si Chantons sous la pluie a un premier succès, il est maintenant reconnu comme la plus grande comédie musicale par l'American Film Institute. Vous voulez en savoir plus ? Le film raconte le passage du cinéma muet au cinéma parlant dans les années 20, à travers les carrières de trois artistes, brillants. Ajoutez à ceci de l'amour, des cœurs brisés et des rires et vous obtenez un excellent divertissement.



Chantons sous la pluie est disponible sur Canal+, My TF1VOD.

15. "Moulin Rouge" pour l'univers de Baz Luhrmann

Avec Moulin Rouge, vous allez chanter et pleurer. Comme dans West Side Story, il s'agit ici d'une merveilleuse histoire d'amour privé d'happy end. Satine (Nicole Kidman) travaille au célèbre cabaret du Moulin Rouge. Christian (Ewan McGregor) est poète sans le sou. Sur un quiproquo et un coup de pouce de la destinée, les voilà devenus partenaires sur la création d'une comédie musicale pour sauver le Moulin Rouge de la faillite.



L'amour s'en mêle, mais Satine est "promise" au lubrique duc de Monroth (Richard Roxburgh). Dans le Paris bohème imaginé par Baz Lhurmann se mêlent costumes aux couleurs vives, réinterprétations de grands classiques de la musique comme Your Song d'Elton John ou The Sound of Music.



Moulin Rouge est disponible sur Canal+