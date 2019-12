Olivia Newton-John et John Travolta dans leur costume de Sandy et Danny, vendredi 13 décembre en Floride.

publié le 16/12/2019 à 14:02

"Première fois en costume depuis que nous avons fait le film ! Tellement excitée !!". Sur son compte Instagram, vendredi 13 décembre, l'actrice américaine Olivia Newton-John a surpris les fans de la mythique comédie musicale Grease en publiant une photo d'elle et de John Travolta vêtus de leur costume d'époque.

Si les comédiens ne sont plus aussi jeunes qu'en 1978, date de la sortie du film, les vêtements de Danny et Sandy n'ont pas pris une ride. Avec sa tenue de "jeune-fille de bonne famille", jupe jaune plissée et cardigan assorti, Olivia Newton-John semblait sortir tout droit du plateau de tournage. À ses côtés, John Travolta, les cheveux gominés, est quant à lui apparu avec son emblématique perfecto de cuir sur les épaules.

Comme l'explique CNN (en anglais), c'est à l'occasion d'un concert-hommage au film organisé vendredi dernier à West Palm Beach, en Floride (États-Unis), que les deux acteurs ont été réunis. Au cours du rassemblement, Olivia Newton-John est même allée jusqu'à délaisser sa jupe jaune pour sa fameuse veste en cuir.

Au début du mois de novembre, le célèbre vêtement avait d'ailleurs été acheté plus de 240.000 dollars par un fan lors d'une vente aux enchères en faveur de la recherche contre le cancer, avant d'être rendu à Olivia-Newton John par son acquéreur. L'actrice de 71 ans a en effet été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1992. Victime d'une rechute, elle a annoncé l'année dernière être atteinte d'une tumeur cancéreuse en bas de la colonne vertébrale.