ABBA : des chansons inédites en préparation

publié le 05/02/2020 à 17:57

Les quatre membres du groupe suédois ABBA, qui ont repris leur collaboration en 2018 après 40 ans de séparation, sont en train de travailler sur de nouvelles chansons. C'est en tout cas ce qu'a révélé le musicien et compositeur Benny Andersson, 73 ans.



"Ça arrive. Probablement après l'été. Je ne peux rien promettre, mais si je devais décider moi-même ce serait pour septembre. Je ne peux pas prendre la décision seul mais septembre est notre objectif", a-t-il ainsi déclaré à des médias suédois.



Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et Benny Anderson avaient enregistré deux titres inédits en 2018 : I still have faith in you et Don't shut me down. Mais les fans n'en n'ont jamais vu la couleur et commencent sérieusement à s'impatienter.



Aucun indice n'a été donné sur le nombre de chansons, ni si ces deux morceaux enregistrés il y a deux ans maintenant seront bien dans le nouvel opus.

