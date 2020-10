Melody Gardot réenchante "Over The Rainbow" de Judy Garland

publié le 26/10/2020 à 10:50

De la douceur avec une des plus belles chansons du cinéma américain, composée en quelques heures pour une scène de l’actrice Judy Garland dans le film de Victor Fleming Le Magicien d’Oz…

Elle avait 17 ans, elle tenait là son premier grand rôle. Cette chanson c’est Over The Rainbow. Judy Garland l’enregistrait il y a pile 82 ans, en octobre 1938. Over The Rainbow c’est un texte intemporel sur le désir de s’échapper du monde, puisqu’au-delà de l’arc-en-ciel, le ciel est bleu, les rêves possibles, et "les soucis fondent comme un sorbet au citron"... C’est naïf mais ce sont les paroles.

Des générations d’enfants ont été marquées par ce film et cette chanson. C’est le cas de la musicienne et chanteuse américaine Melody Gardot. Elle a le souvenir de moments avec sa grand-mère, chez qui elle regardait Le Magicien d’Oz, et sa grand-mère, qui venait d’Europe de l’Est, lui chantait Over The Rainbow en roulant les "R".

Voilà pourquoi il y a 11 ans, comme un clin d’œil à son enfance, Melody Gardot a proposé sa version du classique. Melody Gardot en liberté, elle étire la musique jusqu’à la bossa nova dans cette reprise de Over The Rainbow. On trouve cette version dans son album à succès My One And Only Thrill sorti en 2009, un million et demi d’exemplaires vendus…