publié le 20/03/2020 à 12:37

Céline Dion est confinée chez elle avec ses enfants. Depuis son domicile, la star a écrit un long message pour ses fans du monde entier, en français et en anglais, afin de les rassurer. Et surtout, pour leur recommander de prendre soin d'eux et de respecter les mesures de confinement contre le coronavirus.

"J'espère que vous prenez tous bien soin de vous pendant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité", démarre ainsi Céline Dion dans son message sur Instagram.

Active sur ses réseaux sociaux et en lien avec sa communauté de fans aux quatre coins du globe, elle poursuit : "Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j'espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement".

Céline Dion termine son message en rappelant l'importance de la musique et des loisirs en ces temps difficiles : "Maintenant plus que jamais, j’espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure." Pour le moment, elle n'a pas encore proposé de concert à domicile, comme Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert ou encore Chris Martin. Peut-être que les fans auront bientôt droit à des vidéos de Céline Dion pour agrémenter leur confinement... En attendant, elle conclut son message avec : "Nous sommes tous ensemble concernés… Soyons bons les uns envers les autres, et prenons soin de nous et des autres".