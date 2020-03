publié le 18/03/2020 à 21:04

Fans d'High School Musical, voici une vidéo qui devrait vous ravir. Pour remonter le moral de leurs abonnés et offrir un hommage à "HSM", Ashley Tisdale (Sharpay Evans) et Vanessa Hudgens (Gabriella Montez) ont recréé la célèbre chorégraphie du troisième film.

Dans High School Musical 3 : nos années lycée, les élèves d'East High chantent et dansent à la fin de la cérémonie des diplômes sur We're All In This Together (Nous sommes tous dans le même bateau). Car, effectivement, nous sommes tous en confinement. Sur l'application Tik Tok, Ashley Tisdale refait donc la célèbre chorégraphie. Une bouffée d'énergies positives et de nostalgie, bienvenue pendant ces temps de confinement.

L'actrice et danseuse n'a d'ailleurs pas manqué d'humour dans la légende de sa vidéo : "Si vous avez besoin de faire de l'exercice pendant cette quarantaine. Essayez ça. J'espère que cela illuminera votre journée !". Peu de temps après, c'est Vanessa Hudgens qui a réalisé une vidéo sur We're All In This Together. Moins sportive, mais tout aussi humoristique : l'actrice chante en remplissant généreusement son verre de vin au rythme de la musique.