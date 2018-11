Lauryn Hill récidive en arrivant une nouvelle fois en retard sur scène

publié le 22/11/2018 à 09:37

C'est à croire qu'elle le fait exprès. La chanteuse Lauryn Hill s'est une nouvelle fois présentée en retard sur la scène de L'AccordHotels Arena, mercredi 21 novembre 2018. Plusieurs internautes ont posté des photos attestant de la récidive de l'ex-membre des Fugees.



À 22h, l'artiste n'était toujours pas sur scène. "Lauryn Hill nous ferait-elle le remake d'hier soir ?", "Dans 3 minutes on sort les gilets jaunes", pouvait-on lire sur Twitter. La star est finalement apparue quelques minutes plus tard sur scène, pour le grand plaisir des spectateurs et spectatrices, qui ont salué sa performance.

À en croire les différentes réactions du public, la chanteuse américaine a livré une prestation de haut vol. Choix des chansons, technique de la voix, les quelques milliers de fans semblaient conquis. Le rappeur Black M était présent dans la salle et a visiblement passé un agréable moment. "Dédicace à ceux qui ont été au concert de Lauryn Hill hier soir, nous aujourd’hui c'était terrible", a-t-il écrit sur Twitter.

Mardi 20 novembre, la diva avait offert une piètre prestation après être arrivée avec plus de 2h30 de retard. Des huées s'étaient fait entendre dans la salle. Elle avait présenté ses excuses le lendemain matin.

Au concert de Lauryn Hill, Nous Sommes à 1h30 de retard lol #LaurynHill — CamRo (@Camronisation) 21 novembre 2018

#LaurynHill s’est fait désirer encore un peu ce soir mais le concert était FOU ! Hier c’était une répétition en fait. #QueenLauryn — Stéphanie Loire (@Stephloire) 21 novembre 2018