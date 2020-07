"Hamilton" (Disney+) : tout ce qu'il faut savoir sur la comédie musicale à succès

publié le 09/07/2020 à 15:58

Hamilton, la comédie musicale phénomène est disponible sur la plate-forme Disney+. Depuis le 3 juillet, les abonnés peuvent découvrir l'histoire chantée d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis au XVIIIe siècle.

La première d'Hamilton sur les planches remonte à 2015. Ce spectacle de Lin-Manuel Miranda, inspiré de la biographie d'Alexander Hamilton écrite par Ron Chernow en 2004, est un triomphe avant même la levée de rideau : tous les billets se vendent à une vitesse folle.

Récompensé, entre autres par 11 Tony Awards et, un Prix Pulitzer un Grammy Award, Hamilton est désormais disponible sur vos écrans. Quant à Lin-Manuel Miranda, il a depuis composé la musique de Vaiana, la Légende du bout du monde, du morceau La Cantina dans Star Wars : Le Réveil de la Force et joué dans Le Retour de Mary Poppins.

Souvent citée dans les séries américaines, référence pour celles et ceux qui rêvent des comédies musicales, chantée par Barack Obama et le prince Harry, Hamilton n'a pas fini de vous étonner. Voici toute l'histoire d'une comédie musicale qui ne cesse d'inspirer.

> Hamilton | Official Trailer | Disney+

Une adaptation moderne de l'histoire des États-Unis

C'est une pièce audacieuse et inédite : Hamilton mélange hip-hop, rap et jazz en retraçant l'histoire d'Alexander Hamilton et des États-Unis de 1780 à 1800. Divisée en deux actes, elle possède 48 chansons qui rythment le spectacle retraçant les grandes étapes de la fondation du pays : l'esclavage, la Guerre d'indépendance et la Constitution américaine. Tout cela en ajoutant ce qu'il faut comme rebondissements pour tenir le public en haleine : trahisons, scandales et histoires d'amour.

> "Alexander Hamilton" Clip | Hamilton | Disney+

Un casting qui sort des codes

En plus de ses musiques, Hamilton a réussi à se démarquer avec ses comédiens et ses comédiennes latinos, asiatiques et noirs pour incarner, entre autres, George Washington, Thomas Jefferson et Marquis de la Fayette, hommes historiquement blancs. Un message politique pour l'inclusion et sur la diversité de la population américaine à l'heure du mouvement Black Lives Matter.

"Je ne pense que ce soit un spectacle politique, mais je crois que le seul point de vue politique que j'ai c'est que chaque problème de la fondation [des États-Unis] est lié aux problèmes que nous avons encore. Chaque combat que nous avons mené à la Fondation, nous les avons toujours. C'est une source de frustration et de réconfort", confiait Lin-Manuel Miranda au magazine américain Variety.